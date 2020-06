View this post on Instagram

«МИМОХОДОМ»(музыка и стихи #игорьниколаев ) @alla_orfey Мой творческий вечер «Миллион красивых женщин», Кремль, 2003 Как же я любил аккомпанировать Алле Пугачёвой! Мы чувствовали друг друга, настроение именно в эту минуту, поэтому каждый концерт был особенным, не похожим на предыдущие! ❤️🎹Скучаю по этим концертам и этим временам!.. #мимоходом #государсвенныйкремлевскийдворец #аллапугачева