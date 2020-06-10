Известный российский певец и композитор Игорь Николаев поделился архивным видео с Аллой Пугачевой

Музыкант опубликовал на своей странице в Инстаграм видео с выступлением Аллы Борисовны в Кремле в 2003 году. Об этом пишет Politeka.net.

На видео Примадонна исполняет песни «Мимоходом» на творческом вечере Николаева, а сам виновник торжества аккомпанирует ей на рояле.

«Как же я любил аккомпанировать Алле Пугачёвой! Мы чувствовали друг друга, настроение именно в эту минуту, поэтому каждый концерт был особенным, не похожим на предыдущие! Скучаю по этим временам!..», - подписал видео композитор.

Стоит отметить, что на кадрах Пугачева совсем не похожа на себя нынешнюю. Певица тогда была гораздо более полной и носила свои излюбленные черные «балахоны» с на удивление короткими юбками.

Поклонники артистов тут же принялись комментировать видео.

«Такого талантища никогда не будет, одна на миллион! Супер», «Алла неповторима! И столько людей надеются, что Вы еще много раз будете аккомпанировать ей на рояле, а она петь», «Шедевральные Времена были!!! Ещё на бис спойте, Маэстро!», «Какой кайф слушать как поёт Пугачева», «Скучаем именно по такой Алле!», «Почему она такая классная», «До мурашек. Спасибо», «Спасибо...Неподражаемая, самая любимая... Богиня», «Потрясающая песня! Спасибо, Маэстро!», «Очень красивый голос», - пишут люди.

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