Российская певица Алла Пугачева поразила молодежным прикидом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Примадонна позировала в обтягивающем наряде.

Алла Борисовна натянула короткие джинсовые шорты, черную футболку с рукавами три четверти и дополнила стильный лук джинсовой жилеткой с вышивкой. Счастливая артистка в солнцезащитных очках улыбалась, взмахнув одной рукой, а другой обнимая маленькую дочурку Лизу.

"Наконец-то лето вернулось ☀️", - подписан кадр.

Фанаты кинулись обсуждать увиденное, засыпав любимицу эстрады и ее наследницу комплиментами.

"Красотки. Я думаю Алла Борисовна самая счастливая женщина в мире. 👏"

"Мама с дочкой - мега звезда и маленькая восходящая звездочка!! А лето это здорово👍👍"

"🌷Две воображульки😂😂"

"Модницы😘"

"Красоточки. Лета пришло.❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, в сети появились свежие кадры Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри. Семейка позировала возле огромного деревянного корабля, видимо, обустроенного для детских игр. Примадонна, как всегда, блистала: на ней был лакированный черный плащ, голубые джинсы, полусапожки и фуражка.

Отец семейства отметил в подписи, что кадры сделаны 1 июня, в День защиты детей.

"Алла Борисовна - красавица", "Чудаки!", "С праздником, вы крутые", "Красивая семья", "Оригинально!", "Какие сладкие", "Какая чудесная семья", "Класс, какие милые у вас детишки!", "Вы прям тут как дед..а Алла отлично выглядит", "Замечательная малышня!", - отреагировали пользователи сети.

Напомним, что Максим Галкин признался, почему до сих пор с Пугачевой: "Не прожил бы и месяца, если бы не...".

А еще Politeka писала, что шикарный замок Пугачевой и Галкина попал в кадр на домашнем видео: "Вот это раздолье".