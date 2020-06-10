Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза несмотря на юный возраст уже имеет много фанатов

Некоторые поклонники создают странички, посвященные маленькой дочери примадонны, пишет Politeka.net. Так, водной из таких групп было опубликовано яркое фото малышки.

Лиза позировала на веранде, опираясь о плетеный шезлонг. Девочка была в белом платье с принтом из растений. Белые часики завершили ее образ.

Аккуратная прическа и яркая улыбка Лизы сделали фото незабываемым.

"Очаровашка ❤️", - написали авторы поста.

За три часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Солнышко🌹🌹🌹🌹", "Красотулечка 🙂❤️🌺", "Красота спасёт мир !!! Очень красивый ребёнок, девочка -белоснежка ...", "Очаровательная кудряшка❤️", "Красотка и умничка такая воспитанная очаровашка", "Глаз не оторвать", "Супер девочка!", "Мамина улыбка 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Любимочка", "Лизавета, спасибо за искры в глазах и очаровательную улыбку!😍Улыбаюсь в ответ.💕", "Лизавета я вас не узнала красавица", "Наконец -то, самый настоящий, счастливый ребёнок 👏🌹🐕", "Очаровашка !👍🏻😍 Милейший ребёнок!", "Светлая девочка", - написали пользователи сети.

Напомним, Лиза Галкина нарядилась в платье невесты и надела фату. В таком виде девочка предстала еще два года назад в рамках модного показа модельера Валентина Юдашкина.

Образ маленькой красотки не могут забыть, и до сих пор размещают данный снимок в соцсетях.

Некоторый пользователи сети просто восхитились маленькой невестой, другие же возмущались, что на ребенка надели фату.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.