Знаменитая артистка Алла Пугачева сверкнула постройневшей фигурой на жарком летнем фото

В этот раз на фан-аккаунте появился яркий снимок, сделанный супругом певицы во время отдыха. На представленном кадре артистка удобно отдыхала на шезлонге, загорая под палящим солнцем.

При этом артистка позировала в необычном черном купальнике и такого же оттенка тапочках с бантами. Алла Борисовна аккуратно завязала волосы и удивила фанатов жарким видом. При этом подпись на фан-аккаунте вышла довольно оригинальной:

««Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют» ©@maxgalkinru А.П.: «Больше так не делай!!!На первый раз прощу, на второй раз получишь по полной программе. Спасибо, что не в "белых тапочках"»

М.Г: «Боюсь-боюсь 😱»

А.П.: «люблю, люблю, люблю 😂😂😂»», - сообщается на странице.

Поклонники тут же отреагировали:

«🙏🙏🙏 очень красивая и скромная👍👍👍», «Зачем все это милашка? Ты лучшая!!! Спасибо Максу не ревнует, повезло!!!», «Золотая моя девочка!!!! Вот кого люблю искренне из шоу-бизнеса так только её за то что она просто есть🙏🌹🌹🌹», «Выглядит превосходно. Молодые завидуйте», «Вы классно выглядите 👍😘», «Просто настоящая женщина🤗👍умничка))) большой и светлой любви.... Долгие годы😘», «Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите. Я думаю, что вашей внешности могут позавидовать и сорокалетние....».

Ранее артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал их общих с певицей Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мальчик стоял за музыкальным пультом, "врубив" нечто среднее между эстрадными мотивами и шансоном, кривлялся и активно жестикулировал, даже взбирался ногой на инструмент. Недалеко от него вовсю плясала Лиза. Малышка неистово прыгала, подзадоривая брата. Гордый отец при этом снимал действо на камеру и изредка восторженно комментировал.

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная", - подписал видео Галкин.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.