Відомий російський співак і композитор Ігор Ніколаєв поділився архівним відео з Аллою Пугачовою

Музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з виступом Алли Борисівни в Кремлі в 2003 році. Про це пише Politeka.net.

На відео Примадонна виконує пісню «Мимохідь» на творчому вечорі Ніколаєва, а сам винуватець торжества акомпанує їй на роялі.

«Як же я любив акомпанувати Аллі Пугачовій! Ми відчували один одного, настрій саме в цю хвилину, тому кожен концерт був особливим, не схожим на попередні! Сумую за цими часами!..», - підписав відео композитор.

Варто відзначити, що на кадрах Пугачова зовсім не схожа на себе нинішню. Співачка тоді була набагато повнішою і носила свої улюблені чорні «балахони» з напрочуд короткими спідницями.

Шанувальники артистів тут же взялися коментувати відео.

«Такого талантища ніколи не буде, одна на мільйон! Супер», «Алла неповторна! І стільки людей сподіваються, що Ви ще багато разів будете акомпанувати їй на роялі, а вона співати», «Шедевральні Часи були!!! Ще на біс заспівайте, Маестро!», «Який кайф слухати, як співає Пугачова», «Сумуємо саме за такою Аллі!», «Чому вона така класна», «До мурашок. Спасибі», «Спасибі...Неповторна, кохана... Богиня», «Приголомшлива пісня! Дякую, Маестро!», «Дуже гарний голос», - пишуть люди.

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