Ой... навіть не знаю, з чого почати) Ну по-перше, скажу дякую @mazingevent за те, що ви є і за @morganvsemugolova )) Тому шо попри те, що ми часто разом працюємо, здається, щось більше між нами пробігло, ніж просто робота) І це безцінно. Сьогоднішній день для такого скептика, як я, став несподіваним. Я не дуже вірила у всілякі арт-терапії чи як там це називається. А ще звісно, я взагалі не художник.. від слова зовсім і я вкотре в цьому сьогодні переконалась( реально , кожному своє))) Але суть далеко не в цьому. Головне, шо сьогодні відбулося - це натхнення - новими людьми. Жінками - такими різними і такими, насправді, схожими. Ми малювали.. І слухали.. не лише музику. Ми слухали аромати і підшуковували той самий - свій. Завдяки тесту - ніякої лірики) І це так круто , що є люди, які не просто продають картини, парфуми. Є люди - віддані своєму чуттю і готові ділитися ним. Обмінюватися і надихати. Дякую вам 🤍