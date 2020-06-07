34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук восхитила фигурой в откровенном наряде, похваставшись необычным занятием

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как умеет обращаться с холстом и кисточкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Брюнетка предстала в черной обтягивающей кофточке с глубоким вырезом на спине. Заметно, что на ней нет нижнего белья, что, безусловно, придает пикантности ее образу. Также Марта соблазнила округлостями в джинсах с высокой талией, которые идеально сели на ней.

Оказывается, Адамчук посетила занятие по арт-терапии. О своих эмоциях девушка рассказала в подписи.

"Ой ... даже не знаю, с чего начать) Сегодняшний день для такого скептика, как я, стал неожиданным. Я не очень верила во всевозможные арт-терапии... А еще конечно, я вообще не художник .. от слова совсем и я в который раз в этом сегодня убедилась (реально, каждому свое))) Но суть далеко не в этом. Главное, что сегодня произошло - это вдохновение - новыми людьми. Женщинами - такими разными и такими на самом деле похожими. Мы рисовали .. И слушали .. не только музыку. Мы слушали ароматы и подыскивали свой...", - сообщила Марта.

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"Мне хочется ею жить, так сильно хочется..." - говорит в кадре артистка, скорее всего, имея в виду атмосферу в целом.

Пользователи порадовались вместе с певицей, оставив теплые комментарии:

"Какой же это кааааййффф!!!!!!!🔥"

"Невероятная ❤️, благодарю, обожаю и вдохновляюсь ⭐️"

"Вау яка краса📸🧦"

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Ой... навіть не знаю, з чого почати) Ну по-перше, скажу дякую @mazingevent за те, що ви є і за @morganvsemugolova )) Тому шо попри те, що ми часто разом працюємо, здається, щось більше між нами пробігло, ніж просто робота) І це безцінно. Сьогоднішній день для такого скептика, як я, став несподіваним. Я не дуже вірила у всілякі арт-терапії чи як там це називається. А ще звісно, я взагалі не художник.. від слова зовсім і я вкотре в цьому сьогодні переконалась( реально , кожному своє))) Але суть далеко не в цьому. Головне, шо сьогодні відбулося - це натхнення - новими людьми. Жінками - такими різними і такими, насправді, схожими. Ми малювали.. І слухали.. не лише музику. Ми слухали аромати і підшуковували той самий - свій. Завдяки тесту - ніякої лірики) І це так круто , що є люди, які не просто продають картини, парфуми. Є люди - віддані своєму чуттю і готові ділитися ним. Обмінюватися і надихати. Дякую вам 🤍

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Ранее мы сообщали, Адамчук заинтриговала фото, сделанным на мансарде. Красотка блеснула завидными рельефами в безрукавном гольфе черного цвета. Эластичная ткань выгодно обтянула ее пленительные "бутоны". 

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