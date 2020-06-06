34-летняя украинская певица, участница «Квартал 95» Марта Адамчук поделилась соблазнительным снимком
На своей странице в социальной сети Instagram в сториз красотка опубликовала фото, сделанное ровно три года тому назад, передает Politeka.net.
На снимке она позирует в одних белых брюках. Больше из одежды на звезде нет ничего. При этом Марта стоит к камере спиной, спрятав все пикантные места и оставив поклонникам пространство для фантазий.
Что думают по поводу кадра поклонники артистки, неизвестно, поскольку в сториз функции комментирования нет.
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Ранее мы рассказывали о том, что звезда опубликовала фото, на котором позировала, сидя на плетеном кресле.
Брюнетка расположилась на мансарде, блеснув завидными рельефами в безрукавном гольфе черного цвета. Эластичная ткань выгодно обтянула пленительные формы. Также не ней темные классические брюки. Марта с легкой улыбкой на лице дерзко взглянула в камеру, задрав подбородок.
Перед певицей на стеклянном столике стоит в вазе букет ярко-розовых пионов. В подписи Адамчук отметила, что это ее любимые цветы.
Мы также писали, что Марта позировала в невероятно чувственном образе – белом длинном платье, дополнив его красивыми серьгами и макияжем. В руках звезда держала фотоаппарат. Поклонники засыпали артистку комплиментами.
Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку.
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