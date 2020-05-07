Участницы "Женского квартала" обескуражили агрессивным видео, кадры облетели сеть
Как передает Politeka.net, одна из звезд "Квартал 95", актриса и юмористка Лера Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео "драки", в которой участвовали все актрисы проекта. Досталось даже недавно родившей Вере Кекелии, а также ее коллегам Марте Адамчук, Элине Мбани, Александре Машлятиной и другим.
Оказывается, наши девушки взяли пример с голливудских актрис и поддержали челлендж #BossBitchFightChallenge.
"Типичная ситуация, как мы боремся за роли» 😝😝😝", - говорится в подписи.
Начинается ролик с Кекелии, которая убаюкивала новорожденного сына, когда как с цепи сорвалась и нанесла первый удар...
Турецкая Кардашьян показала свой размер в полупрозрачном белье: "Как они влезли?"
Кардашьян, Хадид, Андерсон и другие звезды с неизлечимыми болезнями, фото: богатые тоже плачут
Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру: «Я б по тебе полазил»
ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк"
Видео вызвало переполох в сети. Пользователи кинулись комментировать выходку: "Молодцы🔥❤️😍"; "Супер💣"; "Уже второй раз смотрю😄👍💞"; "Машлятина и тут с бухлишком😎"
Ранее мы сообщали, Товстолес восхитила весенним луком в белом топике, сером пиджаке и узких шортах-бермудах. Также красотка козырнула новой сумочкой, о которой рассказала в подписи к фото: "Весна пришла, а с ней и новые трэнды ❤️Сумки геометрической формы будут актуальны в этом году и конечно же я не хочу быть не в «тренде» 😃".
Также мы писали, как Лера не удержалась, услышав песню репера Дрейка, чтоб не заплясать. Она предстала на фоне тюков с сеном, в светлых лосинах, голубой тунике и молочно-бежевом жакете.
В танце она использовала элементы тверка, подпрыгивала и показывала движения, которыми «грешат» американские исполнители.
Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.
А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.
Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.