Участницы "Женского квартала" обескуражили агрессивным видео, кадры облетели сеть

Как передает Politeka.net, одна из звезд "Квартал 95", актриса и юмористка Лера Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео "драки", в которой участвовали все актрисы проекта. Досталось даже недавно родившей Вере Кекелии, а также ее коллегам Марте Адамчук, Элине Мбани, Александре Машлятиной и другим.

Оказывается, наши девушки взяли пример с голливудских актрис и поддержали челлендж #BossBitchFightChallenge.

"Типичная ситуация, как мы боремся за роли» 😝😝😝", - говорится в подписи.

Начинается ролик с Кекелии, которая убаюкивала новорожденного сына, когда как с цепи сорвалась и нанесла первый удар...

Видео вызвало переполох в сети. Пользователи кинулись комментировать выходку: "Молодцы🔥❤️😍"; "Супер💣"; "Уже второй раз смотрю😄👍💞"; "Машлятина и тут с бухлишком😎"

Ранее мы сообщали, Товстолес восхитила весенним луком в белом топике, сером пиджаке и узких шортах-бермудах. Также красотка козырнула новой сумочкой, о которой рассказала в подписи к фото: "Весна пришла, а с ней и новые трэнды ❤️Сумки геометрической формы будут актуальны в этом году и конечно же я не хочу быть не в «тренде» 😃".

Также мы писали, как Лера не удержалась, услышав песню репера Дрейка, чтоб не заплясать. Она предстала на фоне тюков с сеном, в светлых лосинах, голубой тунике и молочно-бежевом жакете.

В танце она использовала элементы тверка, подпрыгивала и показывала движения, которыми «грешат» американские исполнители.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.