34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук восхитила сочным снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала сидя на плетеном кресле.

Брюнетка расположилась на мансарде, блеснув завидными рельефами в безрукавном гольфе черного цвета. Эластичная ткань выгодно обтянула пленительные "бутоны". Также не ней темные классические брюки. Марта с легкой улыбкой на лице дерзко взглянула в камеру, задрав подбородок.

Перед певицей на стеклянном столике стоит в вазе букет ярко розовіх пионов, так и хочется сказать "такие большие". Адамчук созналась в подписи, что это ее "любимые".

За считанные минуты более сотни пользователей успели оценить этот замечательный кадр.

"Пионы отходят на второй план, по сравнению с Вами, Марта)"; "Красивая❤️"; "Хоть картину рисуй", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Марта ошеломила чувственным образом в платье нежно-розового оттенка. Девушка позировала со спины, соблазнив оригинальным вырезом. Она расположилась под цветущим деревом, что придало некоей сказочности этому снимку.

Примечательно, что поклонники сравнили певицу с невестой.

"Красивая. Особенно среди этих цветов.Словно невеста👍💗😊"; "тут бы спеть"яблони в цвету..."; "Красотка вау😂", - отреагировали в комментариях.

Также мы писали, что Марта успела обрадовать фанатов еще одним замечательным кадром в этом же платье. В этот раз звезда показала себя в полный рост, позируя на аллее. В подписи Адамчук, которая недавно отпраздновала 34-летие, поздравила киевлян с Днем города.

«Друзья, спасибо вам всем за вчерашний день - за то, что были все вы и за то, что я смогла побыть и сама с собой. А сегодня - уже другой день и другое прекрасный праздник) С Днем рождения, Киев", - написала Марта.

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку

А еще Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" посветила голым телом в свадебном платье

Также Politeka писала, что горячая звезда из "Квартала 95" приспустила платье и похвасталась рельефами