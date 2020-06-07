34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук захопила фігурою у відвертому вбранні, похвалившись незвичайним заняттям

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких показала, як вміє поводитися з полотном і пензликом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Брюнетка з'явилася в чорній вузькій кофтині з глибоким вирізом на спині. Помітно, що на ній немає нижньої білизни, що, безумовно, додає пікантності її образу. Також Марта спокусила округлостями в джинсах з високою талією, які ідеально сіли на ній.

Виявляється, Адамчук відвідала заняття з арт-терапії. Про свої емоції дівчина розповіла в підписі.

"Ой ... навіть не знаю, з чого почати) Сьогоднішній день для такого скептика, як я, став несподіваним. Я не дуже вірила у всілякі арт-терапії... А ще звісно, я взагалі не художник .. від слова зовсім, і я вкотре в цьому сьогодні переконалася (реально, кожному своє))) Але суть не в цьому. Головне, що сьогодні відбулося - це натхнення - новими людьми. Жінками - такими різними і такими насправді схожими. Ми малювали .. І слухали .. не тільки музику. Ми слухали аромати і підшукували свій...", - повідомила Марта.

"Мені хочеться нею жити, так сильно хочеться..." - говорить в кадрі артистка, швидше за все, маючи на увазі атмосферу в цілому.

Користувачі пораділи разом зі співачкою, залишивши теплі коментарі:

"Який же це кааааййффф!!!!!!!🔥"

"Неймовірна ❤️, дякую, обожнюю і надихаюся ⭐️"

"Вау яка краса📸🧦"

Раніше ми повідомляли, Адамчук заінтригувала фото, зробленим на мансарді. Красуня осліпила завидними рельєфами в безрукавному гольф чорного кольору. Еластична тканина вигідно облягла її чаруючі "бутони".

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