Зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна налякала кадрами свого падіння зі сходів
Українська актриса, зірка «Жіночого Кварталу» поділилася забавним відео на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
На відео Нікітіна вирішила в забавній манері зобразити різні життєві «падіння». Наприклад, вона показала падіння з кар'єрних сходів, розвалившись на справжніх сходах і проїхавшись по ним.
Артистка також приміряла на себе образ алкоголіка, впавши прямо на асфальт. Ще одним оригінальним образом в її ролику стала роль неваляшки: Нікітіна вмостилася на підлозі, схрестивши ноги, і почала перекочуватися в різні боки.
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В кінці знаменитість показала, як падає вона сама. На відео Нікітіна влітає в кімнату, на ходу одягаючись, і падає, послизнувшись на лінолеумі.
«У кожного в житті є злети і падіння. Пропоную подивитися на падіння», - написала артистка в підписі до ролика.
Її шанувальники тут же відреагували на відео.
«В кінці треба було написати "жодна Катя Нікітіна не постраждала"», «Сходи жорстко. Це ж як себе треба було налаштувати на такий вчинок?)», «Ахахахвххвх Катя це шикарно», «Я впала також і тепер болить куприк останнє відео», «Найболючіше падати з кар'єрних сходів», - пишуть люди.
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