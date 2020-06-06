Зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна налякала кадрами свого падіння зі сходів

Українська актриса, зірка «Жіночого Кварталу» поділилася забавним відео на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На відео Нікітіна вирішила в забавній манері зобразити різні життєві «падіння». Наприклад, вона показала падіння з кар'єрних сходів, розвалившись на справжніх сходах і проїхавшись по ним.

Артистка також приміряла на себе образ алкоголіка, впавши прямо на асфальт. Ще одним оригінальним образом в її ролику стала роль неваляшки: Нікітіна вмостилася на підлозі, схрестивши ноги, і почала перекочуватися в різні боки.

В кінці знаменитість показала, як падає вона сама. На відео Нікітіна влітає в кімнату, на ходу одягаючись, і падає, послизнувшись на лінолеумі.

«У кожного в житті є злети і падіння. Пропоную подивитися на падіння», - написала артистка в підписі до ролика.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

«В кінці треба було написати "жодна Катя Нікітіна не постраждала"», «Сходи жорстко. Це ж як себе треба було налаштувати на такий вчинок?)», «Ахахахвххвх Катя це шикарно», «Я впала також і тепер болить куприк останнє відео», «Найболючіше падати з кар'єрних сходів», - пишуть люди.

Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" поділилася пікантним фото топлес.

Як повідомляла Politeka, сувора блондинка з «Квартал 95» спустила піджак і підкорила спокусливим нарядом: «Йопта, ураган».

Також Politeka писала, що брюнетка з "Квартал 95" у тісному вбранні похвалилася квіточками: "Хоч картину малюй".