Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия откровенно рассказала о ссорах со своим мужем, артистом Романом Дудой

34-летняя певица и артистка «Женского Квартала» не так давно впервые стала мамой. С тех пор она проводит особенно много времени с семьей, и периодически делится с поклонниками подробностями своей семейной жизни. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артистка решила рассказать о ссорах с мужем на своей странице в Инстаграм.

Так, Кекелия призналась, что за все время отношений в их доме при ссорах не было разбито ни одной тарелки, а вот «чашки как раз летели».

«Разбитая посуда поможет только выпустить пар, а вот решить вопрос, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков! Так что бить посуду можно, главное принять мнение другого, а потом обняться и признаться друг другу в любви», - поделилась своими мыслями знаменитость.

Она сопроводила пост своей черно-белой фотографией. На снимке Кекелия позирует на фоне целой горы тарелок, бережно расставленных на полках. В руке звезда держит одну из них, при этом все выглядит так, будто артистка готовится ее куда-то запустить. На Вере длинное черное платье на тонких бретельках и черный пиджак.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать ее пост.

«Очень красивая», «Епта, ураган», «"Бей посуду, я плачу" На счастье», «Огонь», «Оооо! Я тоже только чашки бью», - пишут люди.

Напомним, гимнастка из "Квартал 95" в тесном костюме устроила зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, эффектные подружки Кравец из "Квартал 95" показали топ образов на карантине.

Также Politeka писала, что счастливая Кекелия после родов прыгнула с мужем в постель, видео.