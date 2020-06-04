Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свою растяжку

На видео Никитина позировала в туфлях с большой шпилькой и лосинах, а волосы собрала в хвост. Красотка решила продемонстрировать свои умения у шеста, показав воздушный шпагат. Выполненные элементы Екатериной получились очень жаркими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же я скучала за этим. Поделюсь с вами новеньким трюком (ещё не идеально, но в целом неплохо). Спасибо, моя хорошая за тренировку. Спасибо за идею шпагата. Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс, есть в моей жизни!!!", - написала Никитина.

"Супер получилось", "Красиво, вых-вых", "Крутяк", "Тебе нужно идти к MARUV", "Та ты же девочка из арены".

Ранее мы сообщали, что 22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина решила поздравить с первым днем лета.

Тонкая ткань маечки обтянула формы молодой красотки, подчеркнув их красоту.

Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась идеальной фигурой и заставила поклонников поломать голову.

На своей странице в Instagram 22-летняя красотка из «Женского квартала» опубликовала два одинаковых снимка, попросив фанатов найти три различия между ними.

Сообщалось, что гимнастка из "Квартал 95" раздвинула ноги, показав топ экстремальных шпагатов

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