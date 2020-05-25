"Как это прекрасно"

22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина вытворяла ногами такое, что надолго запомниться пользователям сети

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала несколько трюков (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Екатерина предстала в спортивном костюме - черном топе и такого же цвета лосинах с синими полосами по бокам. Девушка расположилась к камере спиной, показав стойку на голове. Затем гимнастка козырнула всеми чудесами растяжки, сгибая и расставляя ноги на любой лад.

"Мое новое видео в TIKTOK 🙆🏼‍♀️. Мне нравится делать, что-то вроде этого 😁

(В ТикТок) Вы сможете повторить это?! 🤔😏", - подписала она видео.

За несколько часов пост собрал более 5 000 просмотров, а также уйму комментариев.

"Вау. Как ты так научилась? Я тоже так хочу уметь"

"Передай челендж прусикину и певице что с ним, соня вроде. Хай попробуют повторить. 😜 🤣"

"Класс, научи меня так же😍"

"Ааааа Катя это прекрасно🤤"

"Сразу бросаются в глаза отрезанные волосы. Когда они теперь отрастут?"

Ранее мы сообщали, Никитина ошеломила дерзким видом в стрипах и экстремальном мини, в которые облачилась ради эффектного фото.

Горячая блондинка легла на спину и задрала ноги, сладко потянувшись, заставляя поклонников краснеть при виде всех ее изгибов и "ямочек".

В подписи к фото Никитина затронула важную для нее тему: "Читаю сейчас одну книгу... Поговорим!?😏 Часто борешься со своими страхами?!👇🏻"

За считанные минуты несколько пользователей успели ответить на вопрос Екатерины, а также оценить ее привлекательный вид: "Багира🖤"; "Боюсь дистанционного обучения".

Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".

Также Politeka писала, что звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку: "Досталось даже недавно родившей Кекелии...".