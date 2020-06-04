Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свою розтяжку

На відео Нікітіна позувала в туфлях з великою шпилькою і лосинах, а зібрала волосся в хвіст. Красуня вирішила продемонструвати свої вміння у жердини, показавши повітряний шпагат. Виконані елементи Катериною вийшли дуже спекотними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же я сумувала за цим. Поділюся з вами новеньким трюком (ще не ідеально, але в цілому непогано). Спасибі, моя хороша за тренування. Дякую за ідею шпагату. Вирішила Вам нагадати, що я не боксер, ну точніше не тільки бокс, є в моєму житті!!!", - написала Нікітіна.

"Супер вийшло", "Красиво, вих-вих", "Крутяк", "Тобі треба йти до MARUV", "Та ти ж дівчинка з арени".

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