Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свою розтяжку

На відео Нікітіна позувала в туфлях з великою шпилькою і лосинах, а зібрала волосся в хвіст. Красуня вирішила продемонструвати свої вміння у жердини, показавши повітряний шпагат. Виконані елементи Катериною вийшли дуже спекотними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же я сумувала за цим. Поділюся з вами новеньким трюком (ще не ідеально, але в цілому непогано). Спасибі, моя хороша за тренування. Дякую за ідею шпагату. Вирішила Вам нагадати, що я не боксер, ну точніше не тільки бокс, є в моєму житті!!!", - написала Нікітіна.

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Как же я скучала за этим😻 #exoticpoledance 🤤 Поделюсь с вами новеньким трюком☺️ (ещё не идеально, но в целом неплохо)😅 Спасибо, моя хорошая за тренировку @nelie__eilen ❤️ Спасибо @alyona_soooul.official за идею шпагатика 🙏🤤 ______________________________________________ Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс 🥊 есть в моей жизни!!! . #poledance #exoticpole #exot #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше ми повідомляли, що 22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна вирішила привітати з першим днем літа.

Тонка тканина маєчки облягла форми молодої красуні, підкресливши їх красу. 

Повідомлялося, що українська актриса Катерина Нікітіна похвалилася ідеальною фігурою і змусила шанувальників поламати голову.

На своїй сторінці в Instagram 22-річна красуня з «Жіночого кварталу» опублікувала два однакових знімка, попросивши фанатів знайти три відмінності між ними.

Повідомлялося, що гімнастка з "Квартал 95" розсунула ноги, показавши топ екстремальних шпагатів

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