22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина попросила поддержки украинцев накануне горячего боксерского боя

Как передает Politeka.net, Никитина опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном наряде и боксерских перчатках.

Катя является участницей пятого сезона проекта "Битва", и 29 мая у нее должен состояться первый бой. Ее соперницей стала 19-летняя модель Яна Кутишевская (из проекта "Топ-модель по-украински").

"День Х настал!🥊 Сегодня мой первый бой на ринге!🔥 Я ждала этого месяц, я усиленно готовилась, чтобы сегодня показать все, чему научилась и выложиться по полной программе!💪🏻 Это будет очень зрелищно, я вам обещаю!😈 Ваша поддержка бесценна!🙏 Я чувствую все, все ваши слова очень заряжают меня!", - обратилась к фанатам артистка.

Пользователи не заставили себя долго ждать и засыпали Никитину комплиментами и словами поддержки.

"Малышка, удачи! У тебя все получится! Мы держим кулачки за тебя❤️💋"

"Давай жги🥊☝️🥊"

"Держим кулачки и запасные перчатки, если что пойдем мстить)))"

"Какая то грустная на фото!"

"Катюха, удачи тебе🙏Наваляй там сопернице как следует😂Будем смотреть🙌💪"

"Катя, а ногами по головам будете бить? У вас хорошо получится! Только надо на ноги боксёрские носки 🤣"

"Давай порви ее"

Ранее мы сообщали, Никитина удивила стойкой на голове и шпагатом. Девушка предстала на опубликованных в Инстаграм кадрах в спортивном костюме - черном топе и такого же цвета лосинах с синими полосами по бокам. Звезда расположилась к камере спиной, козырнув всеми чудесами растяжки, сгибая и расставляя ноги на любой лад.

"Мое новое видео в TIKTOK 🙆🏼‍♀️. Мне нравится делать, что-то вроде этого 😁

(В ТикТок) Вы сможете повторить это?! 🤔😏", - подписала она видео.

Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".

Также Politeka писала, что звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку: "Досталось даже недавно родившей Кекелии...".