Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина растянулась в необычной позе ради эффектных кадров

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram (чтобы полюбоваться, скрольте страницу вниз).

В ролике Никитина развалилась на диване и есть чипсы. Но просто так сидеть неинтересно, поэтому артистка продемонстрировала свою растяжку в самых разных позах. Так на одном из кадров юмористка делает поперечный шпагат, стоя на голове, а на другом - подтянула ногу к голове.

"Я, например, не теряю время зря, и вместе с просмотром и поеданием любимых чипсов занимаюсь растяжкой.😋 А как ты смотришь кино на диване?", - поинтересовалась она в описании к ролику.

Популярные статьи сейчас

Лысый внук Пугачевой плюнул на все и решил устроить вечеринку на карантине: "Готовьте выпивку!"

Горячая Ратаковски посветила аппетитными "булочками" перед пушистым другом: "Нереальная"

Хюррем из "Великолепного века" поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах"

"Деньги не вернут": ПриватБанк сделал заявление после сбоя в банкомате, детали ЧП
Показать еще

Пользователей социальной сети приятно удивили способности Никитиной:

"Я в шоке, как вы вниз головой ели??? Пища назад не вываливалась, а то пищевод в другой стороне))))"; "Это нереально... 🙄🙄🤔"; "Удобно?😄😉"; "Вау, это невероятная и прекрасная гибкость, абсолютный восторг".

View this post on Instagram

Есть тут любители чипсов?! Это для Вас👇🏻💪🏻 Приняла участие в очередном #challenge😅💪🏻 #лейсфандиван #кіносмакуєкращезлейс Домашний диван знает все о том, как ты смотришь кино. A Lay's показывает это в новом челлендже Fun Divan.😅 Я, например, не теряю время зря, и вместе с просмотром и поеданием любимых чипсов занимаюсь растяжкой.😋 А как ты смотришь кино на диване?😏 Сними видео вместе с Lay's и выиграй запас чипсов на весь киносезон. Не забудь отметить @laysukraine и поставить хештеги #лейсфандиван #кіносмакуєкращезлейс И жди розыгрыш, уже 29 мая на страничке @laysukraine , удачи ❤️ __________________________________ Кстати, какой фильм играет!? 🍿 Кто узнал?) . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by [ Nikitina Ekaterina ] (@nikitkinna) on

Стоит отметить, что для видео Екатерина Никитина нарядилась совсем по-домашнему, на ней просторная серая пижама, которая не стесняет движений. 

Напомним, что звезда "Квартал 95" огорошила внешним видом: "В белых тапках и...".

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" сняла лишнее и показала, как расслабилась на пляже: "Это законно?".

Также Politeka писала, что звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку: "Досталось даже недавно родившей Кекелии...".