Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина растянулась в необычной позе ради эффектных кадров

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram (чтобы полюбоваться, скрольте страницу вниз).

В ролике Никитина развалилась на диване и есть чипсы. Но просто так сидеть неинтересно, поэтому артистка продемонстрировала свою растяжку в самых разных позах. Так на одном из кадров юмористка делает поперечный шпагат, стоя на голове, а на другом - подтянула ногу к голове.

"Я, например, не теряю время зря, и вместе с просмотром и поеданием любимых чипсов занимаюсь растяжкой.😋 А как ты смотришь кино на диване?", - поинтересовалась она в описании к ролику.

Пользователей социальной сети приятно удивили способности Никитиной:

"Я в шоке, как вы вниз головой ели??? Пища назад не вываливалась, а то пищевод в другой стороне))))"; "Это нереально... 🙄🙄🤔"; "Удобно?😄😉"; "Вау, это невероятная и прекрасная гибкость, абсолютный восторг".

Стоит отметить, что для видео Екатерина Никитина нарядилась совсем по-домашнему, на ней просторная серая пижама, которая не стесняет движений.

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