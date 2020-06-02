Российский композитор и исполнитель Игорь Николаев показал видео со дня рождения своей дочки Вероники

Короткий эпизод он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.Это видео 2019 года, на котором аниматоры развлекают гостей его дочки. На видео попали дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри, которые обнимали малышку и поздравляли ее с праздником.

«Обнимашки! Дети за месяцы самоизоляции так соскучились по общению, друг по другу, по играм, по обнимашкам!.. А мы, взрослые, соскучились по их весёлым компаниям и заливистому смеху!», - поделился композитор своими чувствами.

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За день видео музыканта посмотрели почти 80 тысяч раз. В комментариях стали хвалить деток и желать им здоровья. Многие, впрочем, обратили внимание на поведение Лизы, которая первой обняла Веронику.

«Жизнь возвращает приятные эмоции и встречи!!!Любви, Счастья ,Мира и благоденствия!», «Чудесные дети! Милые Лиза, Гарри и Вероничка))», «Класс», «Такие прекрасные дети», «Так мило», «Лиза очень наигранная стала.. а вот у Николаева дочка очень естественная..очень нравится», «Какое же невероятно трогательное видео!)Просто умиление!))», - пишут пользователи сети.

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ОБНИМАШКИ!!!😍Дети за месяцы самоизоляции так соскучились по общению, друг по другу, по играм, по обнимашкам!.. А мы, взрослые, соскучились по их весёлым компаниям и заливистому смеху! С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, и скорей бы можно было ездить друг к другу в гости с детьми, для них это так важно! А детские дни рождения!!! Когда теперь эти шумные ватаги соберутся вместе?.. (это видео со дня рождения Вероники-2019) #никаниколаева #верониканиколаева #лизагалкина #гарригалкин @uliaveronika @alla_orfey @maxgalkinru

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Как известно, Алле Пугачевой одно время приписывали роман с Игорем Николаевым. Они были очень близки, композитор писал для певицы много песен.

Напомним, что Галкин ушел в отрыв с близкой подругой Аллы Пугачевой, кадры облетели сеть: "Дал жару бабушкам!".

Как сообщала Politeka, Пугачева в латексном плаще и обросший Галкин поразили видом рядом с детьми: "Отличная парочка".

Также Politeka писала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила недетскими знаниями, видео: "Чудо из чудес".