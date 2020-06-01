Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой раскрыли всю суть международного Дня защиты детей

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию шоумен Максим Галкин сделал в своем микроблоге Instagram.

В частности, он опубликовал видеоролик, на котором Лиза и Гарри Галкины рассказали, зачем отмечают международный День защиты детей.

По словам звездных наследников, в этот день нужно "защищать детей от взрослых".

На вопрос примадонны Аллы Пугачевой, которая для праздничного видеоролика надела роскошный кожаный плащ, о том, кто будет их защищать, Лиза Галкина ответила следующее: "Папа, предоставь нас самим себе!".

"Алла Борисовна - красавица", "Чудаки!", "С праздником, вы крутые", "Красивая семья", "Оригинально!", "Какие сладкие", "Какая чудесная семья", "Класс, какие милые у вас детишки! Здоровья счастья и добра вам и вашей семье", "Вы прям тут как дед..а Алла отлично выглядит", "Замечательная малышня!", "Такие пупсики", "Какие же вы замечательные", "С праздником милые очаровашечки!", "Отличная парочка", - написали поклонники в комментариях под видеороликом Галкина.

Ранее мы сообщали, что поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина огорчило грустное фото их дочери Лизы.

На фото маленькая Елизавета Галкина сидит в роскошном кресле, больше похожем на королевский трон. Мебель украшена резьбой и позолотой и выглядит очень дорого.

Девочка буквально утопает в кресле. Она позирует в красном платье и с двумя хвостиками на голове, завязанными красными бантами в тон наряду.

Напомним, Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза

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