Російський композитор і виконавець Ігор Ніколаєв показав відео з дня народження своєї доньки Вероніки

Короткий епізод він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.Це відео 2019 року, на якому аніматори розважають гостей його дочки. На відео потрапили діти Алли Пугачової Ліза й Гаррі, які обіймали малу і вітали її зі святом.

«Обнімашки! Діти за місяці самоізоляції так скучили по спілкуванню, один по одному, по іграм, по обнімашкам!.. А ми, дорослі, скучили за їх веселими компаніями і заливистому сміху!», - поділився композитор своїми почуттями.

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За день відео музиканта подивилися майже 80 тисяч разів. У коментарях почали хвалити діток і бажати їм здоров'я. Багато хто, втім, звернув увагу на поведінку Лізи, яка першою обняла Вероніку.

«Життя повертає приємні емоції і зустрічі!!!Любові, Щастя, Миру і добробуту!», «Чудові діти! Милі Ліза, Гаррі і Веронічка))», «Клас», «Такі прекрасні діти», «Так мило», «Ліза дуже награна стала.. а от у Ніколаєва донька дуже природна..дуже подобається», «Яке ж неймовірно зворушливе відео!)Просто розчулення!))», - пишуть користувачі мережі.

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ОБНИМАШКИ!!!😍Дети за месяцы самоизоляции так соскучились по общению, друг по другу, по играм, по обнимашкам!.. А мы, взрослые, соскучились по их весёлым компаниям и заливистому смеху! С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, и скорей бы можно было ездить друг к другу в гости с детьми, для них это так важно! А детские дни рождения!!! Когда теперь эти шумные ватаги соберутся вместе?.. (это видео со дня рождения Вероники-2019) #никаниколаева #верониканиколаева #лизагалкина #гарригалкин @uliaveronika @alla_orfey @maxgalkinru

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Як відомо, Аллі Пугачовій один час приписували роман з Ігорем Ніколаєвим. Вони були дуже близькі, композитор писав для співачки багато пісень.

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