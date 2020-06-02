Російський композитор і виконавець Ігор Ніколаєв показав відео з дня народження своєї доньки Вероніки

Короткий епізод він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.Це відео 2019 року, на якому аніматори розважають гостей його дочки. На відео потрапили діти Алли Пугачової Ліза й Гаррі, які обіймали малу і вітали її зі святом.

«Обнімашки! Діти за місяці самоізоляції так скучили по спілкуванню, один по одному, по іграм, по обнімашкам!.. А ми, дорослі, скучили за їх веселими компаніями і заливистому сміху!», - поділився композитор своїми почуттями.

За день відео музиканта подивилися майже 80 тисяч разів. У коментарях почали хвалити діток і бажати їм здоров'я. Багато хто, втім, звернув увагу на поведінку Лізи, яка першою обняла Вероніку.

«Життя повертає приємні емоції і зустрічі!!!Любові, Щастя, Миру і добробуту!», «Чудові діти! Милі Ліза, Гаррі і Веронічка))», «Клас», «Такі прекрасні діти», «Так мило», «Ліза дуже награна стала.. а от у Ніколаєва донька дуже природна..дуже подобається», «Яке ж неймовірно зворушливе відео!)Просто розчулення!))», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Аллі Пугачовій один час приписували роман з Ігорем Ніколаєвим. Вони були дуже близькі, композитор писав для співачки багато пісень.

Нагадаємо, що Галкін пішов у відрив з близькою подругою Алли Пугачової, кадри облетіли мережу: "Дав жару бабусям!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова в латексному плащі і оброслий Галкін вразили видом поруч з дітьми: "Чудова парочка".

Також Politeka писала, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила недитячими знаннями, відео: "Диво з див".