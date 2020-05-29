Российский шоумен Максим Галкин показал, как умеет развлекаться вместе с женой и близкими друзьями

Артист устроил необычные развлечения вместе с близкими друзьями на вечеринке. Галкин решил потанцевать вместе с давней "коллегой по цеху" Лаймой Вайкуле, однако пользователи сети оказались озадачены поведением артиста, осудив того. Как передает Politeka.net, на фан-странице звезды и его супруги Аллы Пугачевой фанаты поделились самым разным мнением.

В ролике видно, как Максим веселится, смеется и танцует, при этом его супруга сидит за столом и смотрит на развлечения мужа. Не обошлось без комментариев фанатов - они заявили, что мужу слишком скучно в компании Аллы Борисовны и его друзей.

«Аллочка милая,ты куколка❤️❤️❤️❤️❤️», «Молодцы! Красиво зажигаете супер, но почему Макс один?👍❤️🎶», «Галкин разошелся с подругой Аллы», «Они могут воще в этом году из свой деревни не ногой!) Грязь жалко их и не только!», «Танцуй, пока молодой!!», «Не публикуте больше тот год ! Ито стремно что из Москвы не будет выхода!», «Да.... У нас денег нет, а там весело.... И маски не нужны.....», «Кому пишем им нас*ать ,они в открытую демонстрируют показ - гуляем а вы сидите», «Бабушки на тусовке, дал им жару».

Ранее артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал их общих с певицей Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мальчик стоял за музыкальным пультом, "врубив" нечто среднее между эстрадными мотивами и шансоном, кривлялся и активно жестикулировал, даже взбирался ногой на инструмент. Недалеко от него вовсю плясала Лиза. Малышка неистово прыгала, подзадоривая брата. Гордый отец при этом снимал действо на камеру и изредка восторженно комментировал.

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная", - подписал видео Галкин.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.