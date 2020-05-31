Российский шоумен Максим Галкин похвастался новыми знаниями своей 6-летней дочери Лизы

Дети знаменитой пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, в свои 6 лет уже успели стать настоящими звездами Инстаграма, передает Politeka.net.(Чтобы промотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Их отец Максим Галкин регулярно публикует видео, на котором они поют, танцуют, устраивают показы мод, занимаются спортом.

В этот раз на своей странице в Инстаграм Максим показал новое домашнее видео, на котором Лиза и Гарри играют в телевидение.

Гарри сидит за столом и переключает каналы, а малышка Лиза стоит за стеклянной дверью и делиться своими познаниями в иностранных языках. Как оказалось, девчушка, несмотря на свои года, знает очень много слов на разных языках.

«Домашнее ТВ. Телеканал «Кладовка. Международный» спецкорреспондент Лиза Галкина 😊🎤📹», - подписал шоумен.

Фанаты звездной семьи пришли в восторг от знаний 6-летней девочки, да и вообще не перестают восторгаться знаменитыми двойняшками.

«Какая Лиза умничка 😊», «Ох и весело у вас! Никогда скучно не будет ❤️💋👏», «Детки умнички, а родителям браво за такое потомство👍», «Вы 🙏🏻сделали👌 мое дождливое утро😍🙏🏻👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ну чудо из чудес ♥️👏🏻👏🏻👏🏻», - пишут люди в комментариях.

В сентябре двойняшкам исполнится по семь лет. 18 сентября 2013 году детей паре родила суррогатная мать, имя которой держится в строжайшем секрете.

Дети заметно оживили интерес к семейству. А у шестилетней Лизы уже есть своя страничка в соцсети, на которую подписаны больше 670 тысяч человек. Девочка публикует там снимки и видео свои и своих родных, и скоро по популярности догонит знаменитых родителей.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.