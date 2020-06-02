"Как же быстро растут дети", - так говорят люди, увидев чьего-то повзрослевшего ребенка
Звезды не являются исключением: вроде бы только недавно они ходили беременными, а тут уже их дети идут в школу или даже в институт. Читайте далее о чадах знаменитостей, которые стали копиями матерей: "Глаз не отвести".
Украинская телеведущая Маша Ефросинина родила первого ребенка, дочь Нану в 2004 году, пишет
kp.ua. Девочка очень походит на звездную родительницу.
В одном из интервью Ефросинина призналась, что она считает дочь подругой и обе составляют одно целое.
Ольга Фреймут стала мамой первый раз в 2006 году. Тогда на свет появилась дочь Злата. Телеведущая рассказала, что у ее ребенка невероятно доброе сердце.
Звезда уже даже говорит о том, что девочка против замужества, однако, возможно, повзрослев, красотка изменит мнение.
Украинская певица Тоня Матвиенко родила дочь, Ульяну, в 17 лет. Звезда гордится своим старшим ребенком, ее умом, добротой и трудолюбием.
Дочь Жанны и режиссера, продюсера Алана Бадоева, Лолита, в этом году отпраздновала 15-летие. Девушка живет с мамой в Италии.
Оба родителя души не чают в ребенке.
Бывшая "виагринка", певица Анна Седокова родила первую дочь, Алину, в 2004 году. По словам девочки, перебравшись из США в Москву, она стала замечать, что с ней общаются будто она экспонат в музее. Подросток стала считать себя безумно несчастливой, но Анна помогла справиться ребенку с проблемой.
В итоге Алина поняла, что иметь такую маму очень круто.
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одни из самых часто задаваемых вопросов мне это : «Как быть дочкой знаменитости ?» «ты дочка Седоковы чтоли? и тд Ну что же , пора написать правдивый пост именно про это. Когда я была маленькой и жила в Америке , я особо не замечала и не понимала , что многие знают кто моя мама. Мне никогда не задавали странных вопросов и не общались со мной ради какого то контакта с моей мамой (на самом деле я до сих пор не понимаю , что именно люди хотят от меня) Когда мне было 11 лет, я переехала в Москву. Я сразу же пошла в школу и поняла , что некоторые люди очень странно со мной общаются , но так как этого никогда раньше не происходило со мной , я не обращала на это внимания. Прошёл один год, потом второй и я начала понимать , что что-то не так. Такое чувство было , что я не человек , а какая-та выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею ввиду иметь маму с таким статусом и такой популярностью). Я была злая на весь мир , думала , что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой. Потом один умный человек сказал мне одну очень важную фразу, «Ты никаким образом не поменяешь свою маму и не откажешься от неё, поэтому используй это в свою пользу». Мне кажется , что все уже догадались , что эти слова мне сказала моя мама😂 В общем, я начала думать по другому и поняла , что я есть я. Я никаким образом не поменяю свою семью , но я могу поменять себя. На самом деле , иметь такую маму просто супер. Везде есть свои минусы конечно , но этот человек - моя мотивация. Благодаря ей , у меня есть всё. Я очень рада , что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь ❤️🙏 ⠀ Пост дочери Анны Седоковой @annasedokova @lalina_one. ⠀ #звезды #звездныеновости #узнайвсе #uznayvse #шоубизнес #новостишоубизнеса #седокова #аннаседокова #алинабелькевич #белькевич #звездныедети
A post shared by
Узнай всё (@uznayvse) on Feb 10, 2020 at 8:31am PST
В 2001 году у певицы Веры Брежневой родилась дочь Соня. Сейчас девушка живет и учится в Америке. Поэтому обе красотки видятся нечасто, но при встрече "сходят с ума" от счастья.
Напомним,
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