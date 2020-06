View this post on Instagram

Вы знаете, Нана редко появляется у меня в публикациях - это ее позиция, и я её уважаю. Но на предложение @valeriya_guzema сняться для проекта #БутиМамою она согласилась без колебаний. На мой вопрос: «Почему?», Нана ответила: «Лера всегда всё делает красиво!»... ⠀ И ведь права же оказалась моя необыкновенная девочка .. Впрочем, как всегда 💕#мояНана ⠀ @guzema_jewelry