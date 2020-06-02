"Как же быстро растут дети", - так говорят люди, увидев чьего-то повзрослевшего ребенка

Звезды не являются исключением: вроде бы только недавно они ходили беременными, а тут уже их дети идут в школу или даже в институт. Читайте далее о чадах знаменитостей, которые стали копиями матерей: "Глаз не отвести".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина родила первого ребенка, дочь Нану в 2004 году, пишет kp.ua. Девочка очень походит на звездную родительницу.

В одном из интервью Ефросинина призналась, что она считает дочь подругой и обе составляют одно целое.

Ольга Фреймут стала мамой первый раз в 2006 году. Тогда на свет появилась дочь Злата. Телеведущая рассказала, что у ее ребенка невероятно доброе сердце.

Звезда уже даже говорит о том, что девочка против замужества, однако, возможно, повзрослев, красотка изменит мнение.

Украинская певица Тоня Матвиенко родила дочь, Ульяну, в 17 лет. Звезда гордится своим старшим ребенком, ее умом, добротой и трудолюбием.

Дочь Жанны и режиссера, продюсера Алана Бадоева, Лолита, в этом году отпраздновала 15-летие. Девушка живет с мамой в Италии.

Оба родителя души не чают в ребенке.

Бывшая "виагринка", певица Анна Седокова родила первую дочь, Алину, в 2004 году. По словам девочки, перебравшись из США в Москву, она стала замечать, что с ней общаются будто она экспонат в музее. Подросток стала считать себя безумно несчастливой, но Анна помогла справиться ребенку с проблемой.

В итоге Алина поняла, что иметь такую маму очень круто.

В 2001 году у певицы Веры Брежневой родилась дочь Соня. Сейчас девушка живет и учится в Америке. Поэтому обе красотки видятся нечасто, но при встрече "сходят с ума" от счастья.

Напомним, томная Брежнева в комбинезоне в облипку покрутила бедрами перед зеркалом

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