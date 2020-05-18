38-летняя украинская певица Вера Брежнева заставила поклонников разволноваться из-за ее безумно соблазнительных танцев

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное видео из гримерки - последние минутки перед выходом на сцену (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Вера предстала в блестящем обтягивающем комбинезоне серебристого цвета - с широкими плечами. Наряд идеально сел на ее стройную фигуру, подчеркнув все прелести.

Горячая блондинка подошла к зеркалу и засняла на телефон плавные движения. Примечательно, что в этот момент стояла тишина, и "музыка" играла только у артистки в голове. Брежнева повиляла бедрами и улыбнулась самой себе в отражение.

"Предконцертная ностальгия 🤍 #скучаю", - подписала певица.

За 20 минут пост собрал более 70 000 лайков. Преданные поклонники засыпали Веру комплиментами. Правда, некоторым не понравились "мужские" плечи ее наряда.

"Ох сколько смотрю на Вас-Вы нереальная!🔥"

"Какая красивая 🔥 только и блестать и нас радовать"

"Шикарнейшая красотка😍💖💖💖🔥"

"Все люди как люди, а Вера - супер звезда!!!"

"Какая стройная👍"

"Костюм не нравится, плечи как у мужчины...."

"Как Меладзе это терпит?"

"ох, Вера 😍"

Ранее мы сообщали, Брежнева очаровала атмосферным фото на фоне голубого неба и белых облаков. Красотка удачно расположила камеру - так, чтобы был виден ее идеальный подбородок, очертания скул и пухлые губы. Певица написала под фото, что ждет не дождется лета.

«Ой, как красиво😊», «Ох ,а я как надеюсь и верю в лучшее и в вас Верочка😂😂😂», «Красотка», «Фото волшебное! 🌺скорее бы все закончилось🙏хочется свободы и тепла!», - комментировали в сети.

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