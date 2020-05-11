Певица Вера Брежнева рассказала о драме в своей семье

Карьера сказалась на воспитании дочерей. Так, старшая наследница певицы София живет в США и видятся они сейчас только по благодаря Интернету.

Брежнева призналась, что когда Соня была ребенком, она страдала от дефицита внимания со стороны матери. У артистки тогда был очень плотный график, заниматься воспитанием дочери она пыталась дистанционно.

«Мы подаем пример своим детям, но в жизни не всегда получается хорошо. У младшей дочери режим подражания работает больше. А Соня когда росла мало меня видела, чтобы чему-то учиться у меня. Теперь общаемся по видеосвязи от часа и больше», — призналась певица.

Брежнева рассказала также, что очень долго пыталась приучить дочь к здоровому образу жизни и правильному питанию. Однако, оказавшись в США, Соня какое-то время питалась вредной пищей.

«В Америке сложно с правильным питанием, там превалирует фастфуд. Соня попала в этот водоворот, когда четыре года назад переехала. Но сейчас она говорит, что я была права», — рассказала певица.

Брежнева добавила, что младшая дочь также не прочь полакомиться чем-то вредным. Иногда ей в этом потакает и муж артистки Константин Меладзе.

«Я не покупаю домой вредных продуктов. Иногда муж с Сарой втайне от меня покупают, но их запасов не хватает надолго. Но я не буду говорить взрослому мужчине, что ему есть. Правда, я Косте всегда выбор предлагаю и стараюсь делать для него более здоровую еду», — отметила певица.

Напомним, дочь Брежневой разделась ради откровенных фото и попала под раздачу, сеть кипит: "Выглядит на 45".

Как сообщала Politeka, юная дочь Брежневой бесстыдно выставила напоказ свои прелести в бикини, вся в маму: «Горячая».

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