Знаменита украинская певица Вера Брежнева заинтриговала сеть новой фотографией

Сейчас все знаменитости переживают непростой период, ведь как известно эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Одна из тех, кто с нетерпением ждет, когда завершится карантин – это супруга российского продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева.

В микроблоге Isntagram исполнительница разместила новый атмосферный снимок, на котором она запечатлена в воздушном наряде из перьев, передает Politeka.net.

Фотография, сделанная на фоне небес и солнечных лучей, получилась очень впечатляющей.

Певица отметила, что она уже находится в предвкушении лета, чтобы порадовать своих поклонников новыми концертами.

«И начнётся оно ооооочень музыкально! Так уже хочется собраться, зазвучать.. Я верю, что скоро все наладится и нас ждёт весёлая вечериночка..💃🏼», - подписала снимок артистка.

Фанаты не прошли мимо и отреагировали на новое фото восторженными комментариями. Всего за несколько минут его лайкнули больше 15 тысяч раз.

«Ой, как красиво😊», «А, уж, как мы ждём, чтобы вы, Верочка, зазвучали!🙏💗🔥», «Скоро всё наладится и будет всё хорошо. Терпения нам всем 🙌», «У нас все ещё впереди💥🤞🏽», «Ох ,а я как надеюсь и верю в лучшее и и в вас Верочка😂😂😂», «Красотка», «Фото волшебное! 🌺скорее бы все закончилось🙏хочется свободы и тепла!»- пишут в сети.

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