"Як же швидко ростуть діти", - так кажуть люди, побачивши чиюсь дитину, що подорослішала
Зірки не є винятком: начебто тільки недавно вони ходили вагітними, а тут вже їх діти йдуть до школи або навіть в інститут. Читайте далі про чад знаменитостей, які стали копіями матерів: "Очі не відвести".
Українська телеведуча Маша Ефросиніна народила першу дитину, доньку Нану у 2004 році, пише
kp.ua. Дівчинка дуже схожа на зоряну матір.
В одному з інтерв'ю Кароль зізналася, що вона вважає дочку подругою і обидві складають одне ціле.
Ольга Фреймут стала мамою вперше у 2006 році. Тоді на світ з'явилася донька Злата. Телеведуча розповіла, що у її дитини неймовірно добре серце.
Зірка вже навіть говорить про те, що дівчинка проти заміжжя, однак, можливо, подорослішавши, красуня змінить думку.
Українська співачка Тоня Матвієнко народила дочку, Уляну, у 17 років. Зірка пишається своєю старшою дитиною, її розумом, добротою і працьовитістю.
Дочка Жанни і режисера, продюсера Алана Бадоєва, Лоліта, в цьому році відсвяткувала 15-річчя. Дівчина живе з мамою в Італії.
Обидва батьки душі не чують у дитині.
Колишня "віагринка", співачка Анна Сєдокова народила першу дочку, Аліну, у 2004 році. За словами дівчинки, перебравшись із США до Москви, вона стала помічати, що з нею спілкуються ніби вона експонат у музеї. Підліток стала вважати себе шалено нещасливою, але Ганна допомогла дитині впоратися з проблемою.
В результаті Аліна зрозуміла, що мати таку маму дуже круто.
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одни из самых часто задаваемых вопросов мне это : «Как быть дочкой знаменитости ?» «ты дочка Седоковы чтоли? и тд Ну что же , пора написать правдивый пост именно про это. Когда я была маленькой и жила в Америке , я особо не замечала и не понимала , что многие знают кто моя мама. Мне никогда не задавали странных вопросов и не общались со мной ради какого то контакта с моей мамой (на самом деле я до сих пор не понимаю , что именно люди хотят от меня) Когда мне было 11 лет, я переехала в Москву. Я сразу же пошла в школу и поняла , что некоторые люди очень странно со мной общаются , но так как этого никогда раньше не происходило со мной , я не обращала на это внимания. Прошёл один год, потом второй и я начала понимать , что что-то не так. Такое чувство было , что я не человек , а какая-та выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею ввиду иметь маму с таким статусом и такой популярностью). Я была злая на весь мир , думала , что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой. Потом один умный человек сказал мне одну очень важную фразу, «Ты никаким образом не поменяешь свою маму и не откажешься от неё, поэтому используй это в свою пользу». Мне кажется , что все уже догадались , что эти слова мне сказала моя мама😂 В общем, я начала думать по другому и поняла , что я есть я. Я никаким образом не поменяю свою семью , но я могу поменять себя. На самом деле , иметь такую маму просто супер. Везде есть свои минусы конечно , но этот человек - моя мотивация. Благодаря ей , у меня есть всё. Я очень рада , что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь ❤️🙏 ⠀ Пост дочери Анны Седоковой @annasedokova @lalina_one. ⠀ #звезды #звездныеновости #узнайвсе #uznayvse #шоубизнес #новостишоубизнеса #седокова #аннаседокова #алинабелькевич #белькевич #звездныедети
A post shared by
Узнай всё (@uznayvse) on Feb 10, 2020 at 8:31am PST
У 2001 році у співачки Віри Брежнєвої народилася дочка Соня. Зараз дівчина живе і вчиться в Америці. Тому обидві красуні бачаться нечасто, але при зустрічі "сходять з розуму" від щастя.
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