"Як же швидко ростуть діти", - так кажуть люди, побачивши чиюсь дитину, що подорослішала

Зірки не є винятком: начебто тільки недавно вони ходили вагітними, а тут вже їх діти йдуть до школи або навіть в інститут. Читайте далі про чад знаменитостей, які стали копіями матерів: "Очі не відвести".

Українська телеведуча Маша Ефросиніна народила першу дитину, доньку Нану у 2004 році, пише kp.ua. Дівчинка дуже схожа на зоряну матір.

В одному з інтерв'ю Кароль зізналася, що вона вважає дочку подругою і обидві складають одне ціле.

Ольга Фреймут стала мамою вперше у 2006 році. Тоді на світ з'явилася донька Злата. Телеведуча розповіла, що у її дитини неймовірно добре серце.

Зірка вже навіть говорить про те, що дівчинка проти заміжжя, однак, можливо, подорослішавши, красуня змінить думку.

Українська співачка Тоня Матвієнко народила дочку, Уляну, у 17 років. Зірка пишається своєю старшою дитиною, її розумом, добротою і працьовитістю.

Дочка Жанни і режисера, продюсера Алана Бадоєва, Лоліта, в цьому році відсвяткувала 15-річчя. Дівчина живе з мамою в Італії.

Обидва батьки душі не чують у дитині.

Колишня "віагринка", співачка Анна Сєдокова народила першу дочку, Аліну, у 2004 році. За словами дівчинки, перебравшись із США до Москви, вона стала помічати, що з нею спілкуються ніби вона експонат у музеї. Підліток стала вважати себе шалено нещасливою, але Ганна допомогла дитині впоратися з проблемою.

В результаті Аліна зрозуміла, що мати таку маму дуже круто.

У 2001 році у співачки Віри Брежнєвої народилася дочка Соня. Зараз дівчина живе і вчиться в Америці. Тому обидві красуні бачаться нечасто, але при зустрічі "сходять з розуму" від щастя.

Нагадаємо, томна Брежнєва в комбінезоні в облипку покрутила стегнами перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що ефектна Брежнєва прикрила груди пір'ям, Меладзе можна позаздрити

Також Politeka повідомляла, що драма в сім'ї Брежнєвої, співачка зізналася, що відбувається з її дочками