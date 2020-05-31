Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала необычную себя

На фото красотка позировала в синем пиджаке и комбинезоне. Образ Моника дополнила поясом на талии, который отлично подчеркнул фигуру звезды. Беллуччи сидела за барной стойкой и одну руку засунула в карман, а второй - подперла голову. Яркий мейкап дополнил лук актрисы, которой действительно удалось эпатировать публику. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Синий бархат", - подписала кадр Моника.

Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Великолепный вид", "Единственная в своем роде. Красота", "Великолепная", "Прекрасная", "Богиня".

Ранее мы сообщали, что Моника Беллуччи похвасталась новым ярким фото.

Снимок был сделан в рамках фотосессии для популярного французского глянца Madame Figaro. Автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер.

Актриса предстала перед камерой в строгом черном пиджаке, под который одета белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Образ звезды дополняют гладко зачесанные волосы.

Сообщалось, что Моника Беллуччи поделилась снимком без обработки, на котором видно реальный возраст актрисы.

На снимке актриса позирует для фотографа в одном черном свитере. Волосы Беллуччи зачесаны назад, в результате чего весь акцент приходится на лицо актрисы. Кроме этого, Моника сильно подвела глаза черным карандашом.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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