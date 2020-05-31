Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала необычную себя

На фото красотка позировала в синем пиджаке и комбинезоне. Образ Моника дополнила поясом на талии, который отлично подчеркнул фигуру звезды. Беллуччи сидела за барной стойкой и одну руку засунула в карман, а второй - подперла голову. Яркий мейкап дополнил лук актрисы, которой действительно удалось эпатировать публику. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

View this post on Instagram

💙”Blue Velvet » by @vanmalder Photographer for @harpers_bazaarkz Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Styled by @farouk_chekoufi Jacket @fannypoletticouture Trouser @eliesaabworld Assistant Phot. @k_wiessner Image Agent @karinmodels #monicabellucci#hatpersbazaar#bluenote#photographer#patricevanmalder#eliesaab#fannypoletti#моникабелуччи

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on

Популярные статьи сейчас

Исчезновение денег со счетов, ПриватБанк сделал заявление: "За семь минут были опустошены..."

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."

Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»

Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Показать еще

"Синий бархат", - подписала кадр Моника.

Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев: 

"Великолепный вид", "Единственная в своем роде. Красота", "Великолепная", "Прекрасная", "Богиня". 

Ранее мы сообщали, что Моника Беллуччи похвасталась новым ярким фото.

Снимок был сделан в рамках фотосессии для популярного французского глянца Madame Figaro. Автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер.

Актриса предстала перед камерой в строгом черном пиджаке, под который одета белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Образ звезды дополняют гладко зачесанные волосы.

Сообщалось, что Моника Беллуччи поделилась снимком без обработки, на котором видно реальный возраст актрисы.

На снимке актриса позирует для фотографа в одном черном свитере. Волосы Беллуччи зачесаны назад, в результате чего весь акцент приходится на лицо актрисы. Кроме этого, Моника сильно подвела глаза черным карандашом.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

А еще Politeka писала, что Моника Беллуччи без штанов свела с ума новыми пикантными фото

Также Politeka сообщала, что роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье