Моника Беллуччи просто невероятно красива и всегда становилась предметом зависти и злости женщин

Знаменитая красотка даже в свои 55 лет выглядит просто чудесно, но когда она была моложе, она пользовалась еще большей популярностью у противоположного пола, что не нравилось некоторым женщинам, пишет Politeka.net.

В итальянской драме "Малена" 2000 года, как нельзя лучше, показали отношение женщин к своим "конкуренткам".

Главную героиню исполнила 35-летняя Моника Беллуччи. Красотка Малена заворожила красотой мужчин, чему были не очень рады женщины.

В результате в одной из сцен "конкурентки" вытащили силой героиню Моники Беллуччи из дома, жестоко избили, порвали одежду и остригли наголо. Именно данную сцену вспомнили в одной из русскоязычных групп.

"Cамая жёсткая сцена в фильме «Малена» 2000 год.

До сих пор мурашки по коже от ее крика 😖😭. Смотрели фильм?", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Хороший наглядный пример поведения озлобленных и завистливых женщин , когда их много на одну ,которая вызывает в них эти чувства", "вот к чему приводит черная зависть ...", "Фильм классный", "Это шикарный фильм 😍", "Самый любимый фильм с Моникой", "Очень чувственный и глубокий фильм. 👍Рекомендую к просмотру", "В основном всё бабье в куче такое злобное...", "Шедевральный фильм ♥️", "Шикарный фильм 👍🏻🎥", "Я очень впечатлительна и долгое время не могла избавиться от осадка и ненависти к страшным и злым женщинам", "Ух, у меня мурашки, даже от картинки", "Это да. Удивляешься человеческой зависти и жестокости", - написали пользователи сети.

Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».

Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".