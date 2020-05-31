Відома італійська акторка і модель Моніка Беллуччі показала незвичайну себе

На фото красуня позувала в синьому піджаку і комбінезоні. Образ Моніка доповнила поясом на талії, який відмінно підкреслив фігуру зірки. Беллуччі сиділа за барною стійкою і одну засунула руку в кишеню, а другий - підперла голову. Яскравий макіяж доповнив лук актриси, якій дійсно вдалося епатувати публіку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Синій оксамит", - підписала кадр Моніка.

Фанати встигли поставити більше 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудовий вид", "Єдина у своєму роді. Краса", "Супер", "Прекрасна", "Богиня".

Раніше ми повідомляли, що Моніка Беллуччі похвалилася новим яскравим фото.

Знімок був зроблений в рамках фотосесії для популярного французького журналу Madame Figaro. Автором зйомки став відомий фешн-фотограф Патріс ван Мальдер.

Актриса з'явилася перед камерою в строгому чорному піджаку, під який одягнула білу сорочку, застебнуту на всі гудзики. Образ зірки доповнюють гладко зачесане волосся.

Повідомлялося, що Моніка Беллуччі поділилася знімком без обробки, на якому видно реальний вік актриси.

На знімку актриса позує для фотографа в одному чорному светрі. Волосся Беллуччі зачесане назад, в результаті чого весь акцент припадає на обличчя актриси. Крім цього, Моніка сильно підвела очі чорним олівцем.

Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

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