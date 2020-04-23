Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке нового номера французского журнала "Madame Figaro"
Горячая итальянка позировала в откровенном топе и жакете, пишет Рoliteka.net. Звезда распахнула "змеиный" жакет, чтобы продемонстрировать аппетитные прелести.
Топ отлично подчеркнул прекрасную фигуру актрисы. Так, он выделил пышную грудь и тонкую талию.
Моника не так давно изменила прическу и стала выглядит очень стильно. Длинная челка упала на глаза. Веки артистки были в темных тенях, а губы блестели от помады нюдового оттенка.
Артистка смотрела в камеру карими глазами, будто пытаясь заворожить красотой.
Выплаты под угрозой: экстренное заявление Фонда соцстрахования, денег хватит не всем
Деми Роуз, Алена Омович и другие модели померились пышными прелестями: даже Кардашьян позавидует
Украинцев предупредили о новой цене на газ в апреле: сколько придется заплатить
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
"Желаю всем быть в безопасности и надеяться на выздоровление мира в ближайшее время!", - подписала Моника фото.
За три часа пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети были в восторге от фото и написали массу комплиментов, в том числе признавались в любви, ведь от актрисы страсть аж прет.
Напомним, Моника Беллуччи удивила появлением на обложке казахского выпуска известного журнала.
Так, 55-летняя Беллуччи появилась в черном атласном наряде с крупными красными розами на плечах. Образ звезды дополнила чувственная поза, гладко зачесанные волосы и алая помада на губах.
В интервью глянцу, Белуччи рассказала, что поддерживает движение #metoo и поделилась секретами красоты.
Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи появилась в Париже на мероприятии «Chinese Business Club». Моника выбрала черную одежду, подчеркнувшую ее замечательную фигуру.
Так, актриса предстала в костюме, состоящего из длинного жакета и брюков-клеш.
Под жакетом выглядывал черный прозрачный топ, которы поднял грудь звезды. Стройная Моника поразила великолепием.
Напомним, что горячая Моника Беллуччи взбудоражила страстным образом, роковая женщина: «Глаз не оторвать».
А еще Politeka писала, что Моника Белуччи ошеломила фото в полупрозрачном боди: "Расставила ноги и...".
Также Politeka сообщала, что жаркая Моника Беллуччи засветила все в откровенном наряде: «Огонь».