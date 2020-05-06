У этой женщины нет возраста

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи побаловала поклонников новой соблазнительной фотосессией

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Автором съемки для казахского Harper's Bazaar стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер. На снимках 55-летняя Беллучи эффектно лежит на диване в черной кофточке с ремешком и коричневом пальто. Но актриса не надела ни штаны, ни юбку — только тонкие колготки, которые удачно подчеркнули ее роскошные формы.

Пикантности съемке придало и то, что на первом фото Моника предстала во всей красе, а на втором поместились только стройные ноги актрисы.

Всего за несколько часов пост Беллуччи собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

Ранее Моника Беллуччи также удивила появлением на обложке казахского выпуска известного журнала. Актриса предстала перед камерой в черном атласном наряде с крупными красными розами на плечах. Образ звезды дополнила чувственная поза, гладко зачесанные волосы и алая помада на губах.

В интервью глянцу, Белуччи рассказала, что поддерживает движение #metoo и поделилась секретами красоты.

Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».

Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".