29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница "ВИА Гры", презентовала новый клип, в котором ошеломила дерзким видом и не менее дерзким сюжетом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, вырезанные из нового клипа на песню "Ты" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

С первых моментов блондинка изумила видом в кружевном белье, без тени смущения посветив сочными прелестями. В последующих кадрах Миша продемонстрировала свою страсть рядом с "героем" клипа - мускулистым парнем с татуировками по всему торсу. Артистка прильнула к красавичку, гладя его по плечам. При этом на ней было легкое воздушное платье с большими разрезами, пикантной изюминкой которого стала зона декольте, вернее отсутствие на Мише нижнего белья.

К слову, продюсировал клип близкий друг Романовой певец Макс Барских, с которым ей приписывают роман (более того, ходят слухи, что он является отцом ее ребенка). Звезда любит пощекотать нервы публике, выставляя кадры, на которых обнимается с Максом, но в этот раз, очевидно, он остался не у дел.

"Читаю ваши отзывы и радуюсь🙈😊Спасибо🖤", - написала Романова в соцсети.

Фанаты кинулись обсуждать увиденное, засыпав певицу комплиментами.

"Класний кадр, де він б'є грушу, а вона її тримає🔥🔥🔥"

"Блин Миша в своем фирменном образе 😍, очень идёт"

"Ты нереально хороша в клипе😍. А про трек я вообще молчу, попала прямо в моё сердце❤️"

"Миша! Очень стильно!!!"

"Супер!!!!👍👍👍 Ты просто Агонь🔥"

"вау, какая штучка, в постели такая ж"

Ранее мы сообщали, Миша обескуражила атмосферными снимками в черном стильном платье, "забыв" надеть лифчик. Распахнув наряд, красотка уселась на пол в жаркой позе, соблазнив тысячи фанатов нежными изгибами.

«Вот заладили "Сосок, сосок.." - куда вы смотрите, господа хорошие», «будет что вспомнить», «кажется, в кадр попало явно лишнее», «вау, как торчит кое-что», «Теперь я видел все», - писали в комментариях.

Напомним, что Миша Романова забыла про стыд и устроила влажные игры на камеру: коллеги из «ВИА Гры» позавидуют.

Также Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".