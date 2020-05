View this post on Instagram

Читаю ваши отзывы и радуюсь🙈😊Спасибо🖤 PROD by @max_barskih @berega_music ⠀ ARTIST MANAGEMENT: @secretservice_ea ⠀ MUA: @terezkafras HAIR: @o_iriss #МИШАРОМАНОВА #ТЫ