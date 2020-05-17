Бывшая солистка популярной группы «ВИА-Гра» Миша Романова удивила очень личными кадрами с продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым

Серию новых фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах Миша и Алан стоят в обнимку около балкона. Бадоев держит в руках сигарету и крепко прижимает к себе артистку. На следующих фото начинается настоящий разврат. Сначала Бадоев дает Мише закурить его сигарету, после чего пытается поднять ее за ноги, забросив одну ногу на себя. Певица, в свою очередь, изображает очень страстный взгляд.

«Празднуем премьеру Макса Барских», - написала певица под провокационными фото.

За день пост звезды собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях стали бурно обсуждать такой «дуэт».

«Ох, горячи. Новый клип Макса - это, конечно, хорошо, но хочется уже и на тебя полюбоваться в кадре маэстро Алана», «Хах) Алан в своём стиле )», «Мишуля, ты - неземная!!», «что за молния между вами?)) красиво», «Как-бы не развестись с женой ему после таких фоток», «Вечеринка в самом разгаре», «Ничего себе, глаз не оторвать», «А где сам Макс?», «И на двоих одна сигарета», «Нормально вы празднуете», «Уже пьяные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".