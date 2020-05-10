29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", долго скрывала в тайне рождение малыша и только недавно показала сына

Как передает Politeka.net, теперь же артистка в своем микроблоге в Инстаграм делится кадром, сделанным в роддоме. Стоит отметить, что ее сыну Мартину в этом году исполнится уже два года.

Так, Миша позирует на фоне украшенной радугой и воздушными шарами стены, держа на руках новорожденного ребенка. При этом звезда предстала в очень смелом наряде: голубом платье с перевязанной веревочками открытой зоной декольте и кружевными рукавами, а также опущенной на плечи вязанной кофте.

"Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Поздравляю всех мамочек с самым нежным праздником!❤️", - подписала фото певица.

Напомним, Романова недавно поменяла имидж, слегка укоротив волосы и превратившись в платиновую блондинку, променяв светлые с рыжиной локоны. Не все фанаты остались в восторге от новой Миши. Под этим архивным фото, где она еще в прежнем виде, пользователи ей указали, что так, по их мнению, ей было лучше.

"Красивая мама💛пусть Мартин здоровым и счастливым ребёнком растёт 🙌🏼🥰"

"боже... как мило!😍😍😍"

"Так теперь непривычно в старом образе видеть, будто совсем другой человек😅 Но все так же очаровательна, в любом образе. И ещё такой маленький Мартин😍 С праздником!"

"Эх Миша, эти волосы тебе больше шли, ты была собой. А теперь тебя перекрасили под Лободу((( Потому что Макс по ней страдал. И теперь пытается из тебя ее состряпать( Но это же не ты. С праздником Миша ❤️"

"Как будто здесь не ты) Безумно милая и счастливая, и Мартин такой крошка😻"

"😭такая другая здесь! Мааамааа😍"

Ранее мы сообщали, Романова показала фото, на котором обнимает своего друга и коллегу Макса Барских. Ходят слухи, что артист на самом деле является отцом ребенка Миши.

Напомним, украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», надела шикарное платье

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