Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом в наряде, который решила распахнуть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Продолжите фразу😅День удался, если...», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Романова позирует полусидя в черном наряде, который решила элегантно распахнуть, выставив напоказ роскошные формы и даже лишнее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот заладили "Сосок, сосок.." - куда вы смотрите, господа хорошие», «будет что вспомнит», «Сосок торчит, это так надо?)», «кажется, в кадр попало явно лишнее», «вау, как торчит кое-что», «Теперь я видел все», - пишут они.

Как сообщалось ранее, экс-солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась архивными фотографиями со съемки для журнала.

Серию фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Миша в разных нарядах позировала для камеры. Она была одета в платье, костюм на голое тело, а на одном фото вовсе осталась в одном белье. Блондинка принимала разные чувственные позы, в которых выглядела потрясающе.

«Ровно год назад, в этот день, мы снимали обложку для xxl_ukraine», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Миша Романова забыла про стыд и устроила влажные игры на камеру: коллеги из «ВИА Гры» позавидуют.

Как сообщала Politeka, Миша Романова променяла Барских на Алана Бадоева, личные кадры облетели сеть: «Уже пьяные».

Также Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".