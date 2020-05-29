29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця "ВІА Гри", презентувала новий кліп, в якому приголомшила зухвалим виглядом і не менш зухвалим сюжетом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram, вирізані з нового кліпу на пісню "Ти" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

З перших моментів блондинка здивувала видом в мереживній білизні, без тіні збентеження посвітивши соковитими принадами. У наступних кадрах Міша продемонструвала свою пристрасть поруч з "героєм" кліпу - м'язистим хлопцем з татуюванням по всьому торсу. Артистка пригорнулася до красавичка, гладячи його по плечах. При цьому на ній було легке повітряне плаття з великими розрізами, пікантною родзинкою якого стала зона декольте, вірніше відсутність на Міші спідньої білизни.

До речі, продюсував кліп близький друг Романової співак Макс Барських, з яким їй приписують роман (більш того, ходять чутки, що він є батьком її дитини). Зірка любить полоскотати нерви публіці, виставляючи кадри, на яких обіймається з Максом, але на цей раз, очевидно, він залишився поза увагою красуні.

"Читаю ваші відгуки і радію🙈😊Спасибі🖤", - написала Романова в соцмережі.

Фанати кинулися обговорювати побачене, засипавши співачку компліментами.

"Класний кадр, де він б'є грушу, а вона її тримає🔥🔥🔥"

"Блін Міша у своєму фірмовому образі 😍, дуже йде"

"Ти нереально гарна в кліпі😍. А про трек я взагалі мовчу, потрапила прямо в моє серце❤️"

"Міша! Дуже стильно!!!"

"Супер!!!!👍👍👍 Ти просто Агонь🔥"

"вау, яка штучка, в ліжку така ж"

Раніше ми повідомляли, Міша збентежила атмосферними знімками в стильному чорному платті, "забувши" одягнути ліфчик. Рохпахнувши вбрання, красуня сіла на підлогу в жаркій позі, спокусивши тисячі фанатів ніжними вигинами.

«Ось завели "Сосок, сосок.." - куди ви дивитися, панове хороші», «буде що згадати», «здається, в кадр потрапило явно зайве», «вау, як стирчить дещо», «Тепер я бачив все», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.

Також Politeka писала, що Міша Романова, яка приховувала народження дитини, потрясла фото з пологового будинку: "Ніби інша людина".