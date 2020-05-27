Популярная певица Анна Семенович поставила перед собой важную цель на карантине

Как передает Politeka.net, об этом звезда сказала в видеообращении, которое опубликовала в своем Instagram.

По ее словам, после тяжелого карантина она решила скинуть лишние килограммы, поэтому отправилась в специализированное учреждение.

"Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией. Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть. Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях", - откровенно призналась Анна Семенович перед своими поклонниками.

Певица также заявила, что решила взять себя в руки,чтобы привести свое тело в идеальную форму.

"Если есть желающие идти к стройности со мной, я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис. Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы", - подытожила Семенович в своем Instagram.

"Не переживай, всё будет хорошо, все бывает в жизни... но самое главное, что ты и твои близкие в порядке, как говорится, все живы и здоровы, а жизнь это лестница, то ты спускаешься по ней вниз, а потом подымаешься наверх. Солнышко, все будет хорошо!", "Анна, я в вас верю!", "Мужика тебе надо с зарплатой не больше 100 тысяч, за месяц похудеешь", "Просто кексик", "Я с вами!", - поддержали ее фанаты в комментариях под видеообращением.

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