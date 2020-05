View this post on Instagram

Я начала свой путь к стройности 🤩 Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть 😢 Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях ( как собака Павлова)😂😂😅 А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день 😏 Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы , я продолжаю иногда заедать свой стресс 😩 Иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной , а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму🙏🏼 Если есть желающие идти к стройности со мной , я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис ❤️ Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы @revital_park 🙏🏼 #история #мояжизнь❤️ #стройность #худеемвместесомной #любовькжизни #счастьевмелочах💫✨ #веримвдобро #позитивщики❤️❤️❤️