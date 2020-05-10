40-летняя российская певица Анна Семенович позабавила поклонников интересным сравнением

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в разных образах.

Так, Семенович решила поинтересоваться у публики, как "мы после самоизоляции будем выглядеть" - потолстевшими или отдохнувшими.

"Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором? 😂😂😅 Голосуем в коментах 1 или 2 👇🏼листай 👉🏼", - сприсила Анна у фолловеров.

При этом артистка сопроводила пост двумя показательными фото: на одном из них Семенович "приделала" себе второй подбородок с помощью графического редактора, а на вотором козырнула своим главным достоинством в распахнутом халатике.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что некоторые решили уколоть певицу, отметив, что на фото с подбородками - так она выглядит в реальной жизни без всяких фотошопов.

"ты же всегда как на втором! 😘"

"Зай! Не кокетничай😅конечно только как на 2 👌✌️😘"

"Да мне кажется что первое фото вообще без фотошопа🤦‍♀️"

"Наконец-то без фотошопа)"

"Как на первой конечно 😅"

"Да ладно, так изменилася?))"

"Свиноматка"

"Ого, каак раскабанела"

Ранее мы сообщали, Семенович покорила сеть пышным бюстом в откровенном декольте. Артистка позировала в малиновом платье, из которого едва не вываливались ее сочные "арбузы". Певица расположилась на крыше здания, усевшись на ограждение. При этом задрала голову вверх и с улыбкой на что-то указывала пальцем.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

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