40-летняя российская певица Анна Семенович позабавила поклонников интересным сравнением
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в разных образах.
Так, Семенович решила поинтересоваться у публики, как "мы после самоизоляции будем выглядеть" - потолстевшими или отдохнувшими.
"Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором? 😂😂😅 Голосуем в коментах 1 или 2 👇🏼листай 👉🏼", - сприсила Анна у фолловеров.
При этом артистка сопроводила пост двумя показательными фото: на одном из них Семенович "приделала" себе второй подбородок с помощью графического редактора, а на вотором козырнула своим главным достоинством в распахнутом халатике.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что некоторые решили уколоть певицу, отметив, что на фото с подбородками - так она выглядит в реальной жизни без всяких фотошопов.
"ты же всегда как на втором! 😘"
"Зай! Не кокетничай😅конечно только как на 2 👌✌️😘"
"Да мне кажется что первое фото вообще без фотошопа🤦♀️"
"Наконец-то без фотошопа)"
"Как на первой конечно 😅"
"Да ладно, так изменилася?))"
"Свиноматка"
"Ого, каак раскабанела"
Ранее мы сообщали, Семенович покорила сеть пышным бюстом в откровенном декольте. Артистка позировала в малиновом платье, из которого едва не вываливались ее сочные "арбузы". Певица расположилась на крыше здания, усевшись на ограждение. При этом задрала голову вверх и с улыбкой на что-то указывала пальцем.
Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".
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