Популярна співачка Анна Семенович поставила перед собою важливу мету на карантині

Як передає Politeka.net, про це зірка сказала у відеозверненні, яке опублікувала у своєму Instagram.

За її словами, після важкого карантину вона вирішила скинути зайві кілограми, тому вирушила до спеціалізованого закладу.

"Це були дуже складні для мене три місяці і це пов'язано не тільки з вірусом і самоізоляцією. Це пов'язано і з особистим життям теж, з кінця лютого я потрапила в якийсь дивний вир подій, я мало не втратила близьку людину, втратила кілька контрактів по роботі ,і всі мої плани на весну випарувалися і залишилися мріями . Мені було дуже тривожно, я перебувала в стресі і зізнаюся чесно: просто почала їсти. Для мене їжа , це найбільший антистрес, так було в часи спорту, коли ласощі було для мене похвалою за хороший результат на змаганнях", - відверто зізналася Анна Семенович перед своїми шанувальниками.

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Співачка також заявила, що вирішила взяти себе в руки,щоб привести своє тіло в ідеальну форму.

"Якщо є бажаючі йти до стрункості зі мною, я буду тільки рада! Дивіться всі мої дії і раціон харчування у мене в сторіс. Я знаю, що все налагодиться і стане найкращим варіантом долі", - підсумувала Семенович у своєму Instagram.

"Не переживай, все буде добре, все буває в житті... але найголовніше, що ти і твої близькі в порядку, як кажуть, всі живі і здорові, а життя-це сходи, то ти спускаєшся по ній вниз, а потім подымаешься наверх. Сонечко, все буде добре!" "Ганна, я в вас вірю!", "Мужика тобі треба з зарплатою не більше 100 тисяч, за місяць схуднеш", "Просто кексик", "Я з вами!", - підтримали її фанати в коментарях під відеозверненням.

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Я начала свой путь к стройности 🤩 Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть 😢 Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях ( как собака Павлова)😂😂😅 А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день 😏 Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы , я продолжаю иногда заедать свой стресс 😩 Иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной , а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму🙏🏼 Если есть желающие идти к стройности со мной , я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис ❤️ Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы @revital_park 🙏🏼 #история #мояжизнь❤️ #стройность #худеемвместесомной #любовькжизни #счастьевмелочах💫✨ #веримвдобро #позитивщики❤️❤️❤️

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