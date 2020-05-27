Популярна співачка Анна Семенович поставила перед собою важливу мету на карантині

Як передає Politeka.net, про це зірка сказала у відеозверненні, яке опублікувала у своєму Instagram.

За її словами, після важкого карантину вона вирішила скинути зайві кілограми, тому вирушила до спеціалізованого закладу.

"Це були дуже складні для мене три місяці і це пов'язано не тільки з вірусом і самоізоляцією. Це пов'язано і з особистим життям теж, з кінця лютого я потрапила в якийсь дивний вир подій, я мало не втратила близьку людину, втратила кілька контрактів по роботі ,і всі мої плани на весну випарувалися і залишилися мріями . Мені було дуже тривожно, я перебувала в стресі і зізнаюся чесно: просто почала їсти. Для мене їжа , це найбільший антистрес, так було в часи спорту, коли ласощі було для мене похвалою за хороший результат на змаганнях", - відверто зізналася Анна Семенович перед своїми шанувальниками.

Співачка також заявила, що вирішила взяти себе в руки,щоб привести своє тіло в ідеальну форму.

"Якщо є бажаючі йти до стрункості зі мною, я буду тільки рада! Дивіться всі мої дії і раціон харчування у мене в сторіс. Я знаю, що все налагодиться і стане найкращим варіантом долі", - підсумувала Семенович у своєму Instagram.

"Не переживай, все буде добре, все буває в житті... але найголовніше, що ти і твої близькі в порядку, як кажуть, всі живі і здорові, а життя-це сходи, то ти спускаєшся по ній вниз, а потім подымаешься наверх. Сонечко, все буде добре!" "Ганна, я в вас вірю!", "Мужика тобі треба з зарплатою не більше 100 тисяч, за місяць схуднеш", "Просто кексик", "Я з вами!", - підтримали її фанати в коментарях під відеозверненням.

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