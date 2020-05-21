Российская исполнительница Анна Семенович поделилась в сети историей о том, как с годами менялась ее фигура



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«На днях мое архивное фото наделало много шума в интернете😂😅 Появились красочные заголовки статей : Семенович без груди, Семенович с нулевым размером и так далее............🤣Я решила сделать пост о том , как же росла моя знаменитая грудь 🤪 На первом фото мне 10 лет и я нахожусь на спортивных сборах в Сочи. Тренировки на жаре, бег в воде по 10 км и строгая диета не особо способствуют росту груди у 10 - ти летнего ребёнка 😂 На втором фото я с семьей отдыхаю на море , мне лет 13 и тут заметен прогресс , мне уже нужен бюстгальтер 2-ого размера.😎 На третьем фото, по моей гордой осанки видно как я горжусь своими достижениями и не только в спорте 🤣😉», - говорится в сообщении.

Более того, Семенович также решила поделиться в сети фотографией топлес, о чем ее уже давно просили ее поклонники.

«На четвёртом фото я топлес ( по вашим многочисленным просьбам)😎 Ну , а пятое фото говорит само за себя. Истина проста - от осины, не родятся апельсины!» - подчеркнула она.

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