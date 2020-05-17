Российская певица и актриса Анна Семенович постепенно забывает, как ухаживать за собой на карантине

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз страницы).

Анна Семенович вышла прогуляться на природу и записала ролик для своих поклонников. Актриса позирует на фоне реки, а сильный ветер растрепал ее волосы. Звезда обратила внимание, что не сделала маникюр, и попросила не обращать на это внимания.

"Ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вышла погулять, нарвала одуванчиков и посылаю вам поцелуи. На маникюр не смотрите, давно его не было. Всем хорошего настроения, я вас люблю", - сказала она в ролике.

В описании Анна Семенович напомнила, что накануне отмечала день рождения, а потому поблагодарила фанатов за поздравления. Пользователи социальной сети ответили ей в комментариях. Многих поразил внешний вид и позитивное настроение певицы:

"Ты когда худеть начнешь?"; "Такая весёлая, на позитиве 👍👍🔥🔥🔥😘"; "Шикарная Женщина🌟"; "Позитивная вы наша красавица"; "Аннушка еще раз С Днем Рождения вас! Всего вам самого доброго и светлого❤️"; "Спасибочки Аннечка за позитив 👏👌😚🌹".

Стоит отметить, что Анне Семенович уже исполнилось 40 лет.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".