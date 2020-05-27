Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом невероятно вкусного печенья

Так, на своей странице в Instagram шеф-повар разместил пошаговую инструкцию, как приготовить "британские сливочные булочки Сконы" – вкуснейшее печенье с вишней, изюмом и клюквой (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 250 грамм муки
  • 100 грамм сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2,5 ч. л. разрыхлителя
  • 115 грамм замороженного сливочного масла натертого
  • 1 большое яйцо
  • 120 мл жирных сливок или кокосового молока
  • 1,5 ч. л. ванили
  • 1,5 стакана замороженной вишни, изюма и клюквы (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты)
  • Для декора: сахарная пудра, свежие ягоды

Сначала смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло (удобнее всего это делать с помощью двух вилок).

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Отдельно смешайте сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте. Добавьте все ягоды и сухие фрукты.

Выложите массу на поверхность, присыпанную мукой, и сформируйте шар. Добавьте больше муки, если тесто не клейкое, или больше сливок, если оно твердое.

Дальше перекладываем тесто на пергамент в форму 20 см. Сделайте слой теста плоским, нарежьте его на 8 треугольников и поставьте в холодильник на 30 минут.

Выложите треугольнички на пергамент с расстоянием 5 см между сконами, смажьте сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром.

Выпекать нужно 20-25 минут при температуре 200С.

Украсьте на свой вкус. Эктор советует запивать печенюшки чаем или молоком - так будет еще вкуснее.

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Продовжую показувати для вас найпростіші та найсмачніші рецепти. Сьогодні "Британські вешкові булочки Скони" – такі печенюхи з ягодами, родзинками та журавлиною. Найкраще готувати з дітьми або з коханими, під акомпанемент улюбленого фільму або серії МастерШеф. Заповнюйте анкету (лінк у шапці профілю) отримайте безкоштовно доставку тістечок "Київські" до вас додому (по всі Україні) та безкоштовний онлайн майстер-клас зі мною 31 травня в Zoom! Рецепт: Вершкові булочки з вишнею, родзинками та журавлиною. Інгредієнти: • 250 грам борошна • 100 грам цукру • ½ ч.л. солі • 2 ½ ч.л. розпушувачу • 115 грам замороженого вершкового масла натертого • 1 велике яйце • 120 мл жирних вершків або кокосового молока • 1 ½ ч.л. ванілі • 1 ½ стакани замороженої вишні, родзинок та журавлини (можна замінити на будь які інші ягоди та сухі фрукти) • Для декору – цукрова пудра, свіжі ягоди Спосіб приготування: • Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте натерте вершкове масло двома виделками • Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль та поступово додавайте до суміші борошна, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухі фрукти. • Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно затверде • Викладіть на пергамент у форму 20 см, зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин. • Викладіть на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками чи кокосоввим молоком та посипте цукром • Випікайте 20-25 хвилин при 200С, прикрасьте за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком! Приємного апетиту! ;)

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