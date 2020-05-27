Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом невероятно вкусного печенья
Так, на своей странице в Instagram шеф-повар разместил пошаговую инструкцию, как приготовить "британские сливочные булочки Сконы" – вкуснейшее печенье с вишней, изюмом и клюквой (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 250 грамм муки
- 100 грамм сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 2,5 ч. л. разрыхлителя
- 115 грамм замороженного сливочного масла натертого
- 1 большое яйцо
- 120 мл жирных сливок или кокосового молока
- 1,5 ч. л. ванили
- 1,5 стакана замороженной вишни, изюма и клюквы (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты)
- Для декора: сахарная пудра, свежие ягоды
Сначала смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло (удобнее всего это делать с помощью двух вилок).
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Отдельно смешайте сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте. Добавьте все ягоды и сухие фрукты.
Выложите массу на поверхность, присыпанную мукой, и сформируйте шар. Добавьте больше муки, если тесто не клейкое, или больше сливок, если оно твердое.
Дальше перекладываем тесто на пергамент в форму 20 см. Сделайте слой теста плоским, нарежьте его на 8 треугольников и поставьте в холодильник на 30 минут.
Выложите треугольнички на пергамент с расстоянием 5 см между сконами, смажьте сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром.
Выпекать нужно 20-25 минут при температуре 200С.
Украсьте на свой вкус. Эктор советует запивать печенюшки чаем или молоком - так будет еще вкуснее.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом вкуснейшего пирога: "Пальчики оближешь".
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