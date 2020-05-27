Судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом невероятно вкусного печенья

Так, на своей странице в Instagram шеф-повар разместил пошаговую инструкцию, как приготовить "британские сливочные булочки Сконы" – вкуснейшее печенье с вишней, изюмом и клюквой (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Нам понадобятся такие ингредиенты:

250 грамм муки

100 грамм сахара

0,5 ч. л. соли

2,5 ч. л. разрыхлителя

115 грамм замороженного сливочного масла натертого

1 большое яйцо

120 мл жирных сливок или кокосового молока

1,5 ч. л. ванили

1,5 стакана замороженной вишни, изюма и клюквы (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты)

Для декора: сахарная пудра, свежие ягоды

Сначала смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло (удобнее всего это делать с помощью двух вилок).

Отдельно смешайте сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте. Добавьте все ягоды и сухие фрукты.

Выложите массу на поверхность, присыпанную мукой, и сформируйте шар. Добавьте больше муки, если тесто не клейкое, или больше сливок, если оно твердое.

Дальше перекладываем тесто на пергамент в форму 20 см. Сделайте слой теста плоским, нарежьте его на 8 треугольников и поставьте в холодильник на 30 минут.

Выложите треугольнички на пергамент с расстоянием 5 см между сконами, смажьте сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром.

Выпекать нужно 20-25 минут при температуре 200С.

Украсьте на свой вкус. Эктор советует запивать печенюшки чаем или молоком - так будет еще вкуснее.

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