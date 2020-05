View this post on Instagram

Продовжую показувати для вас найпростіші та найсмачніші рецепти. Сьогодні "Британські вешкові булочки Скони" – такі печенюхи з ягодами, родзинками та журавлиною. Найкраще готувати з дітьми або з коханими, під акомпанемент улюбленого фільму або серії МастерШеф. Заповнюйте анкету (лінк у шапці профілю) отримайте безкоштовно доставку тістечок "Київські" до вас додому (по всі Україні) та безкоштовний онлайн майстер-клас зі мною 31 травня в Zoom! Рецепт: Вершкові булочки з вишнею, родзинками та журавлиною. Інгредієнти: • 250 грам борошна • 100 грам цукру • ½ ч.л. солі • 2 ½ ч.л. розпушувачу • 115 грам замороженого вершкового масла натертого • 1 велике яйце • 120 мл жирних вершків або кокосового молока • 1 ½ ч.л. ванілі • 1 ½ стакани замороженої вишні, родзинок та журавлини (можна замінити на будь які інші ягоди та сухі фрукти) • Для декору – цукрова пудра, свіжі ягоди Спосіб приготування: • Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте натерте вершкове масло двома виделками • Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль та поступово додавайте до суміші борошна, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухі фрукти. • Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно затверде • Викладіть на пергамент у форму 20 см, зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин. • Викладіть на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками чи кокосоввим молоком та посипте цукром • Випікайте 20-25 хвилин при 200С, прикрасьте за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком! Приємного апетиту! ;)