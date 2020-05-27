Суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом неймовірно смачного печива
Так, на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив покрокову інструкцію, як приготувати "британські вершкові булочки Скони" – дуже смачне печиво з вишнею, родзинками і журавлиною, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути всі фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 250 грам борошна
- 100 грам цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 2,5 ч. л. розпушувача
- 115 грам замороженого вершкового масла натертого
- 1 велике яйце
- 120 мл жирних вершків або кокосового молока
- 1,5 ч. л. ванілі
- 1,5 склянки замороженої вишні, родзинок і журавлини (можна замінити на будь-які інші ягоди і сухофрукти)
- Для декору: цукрова пудра, свіжі ягоди
Спочатку змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло (найзручніше це робити за допомогою двох вилок).
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Окремо змішайте вершки або кокосове молоко, яйце і ваніль. Поступово додайте в суміш борошно і перемішуйте. Додайте всі ягоди і сухі фрукти.
Викладіть масу на поверхню, присипану борошном, і сформуйте кулю. Додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно тверде.
Далі перекладаємо тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте його на 8 трикутників і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Викладіть трикутнички на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змастіть вершками або кокосовим молоком і посипте цукром.
Випікати потрібно 20-25 хвилин при температурі 200С.
Прикрасьте на свій смак. Ектор радить запивати печенюхи чаєм або молоком - так буде ще смачніше.
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