Суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом неймовірно смачного печива

Так, на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив покрокову інструкцію, як приготувати "британські вершкові булочки Скони" – дуже смачне печиво з вишнею, родзинками і журавлиною, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути всі фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 250 грам борошна
  • 100 грам цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 2,5 ч. л. розпушувача
  • 115 грам замороженого вершкового масла натертого
  • 1 велике яйце
  • 120 мл жирних вершків або кокосового молока
  • 1,5 ч. л. ванілі
  • 1,5 склянки замороженої вишні, родзинок і журавлини (можна замінити на будь-які інші ягоди і сухофрукти)
  • Для декору: цукрова пудра, свіжі ягоди

Спочатку змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло (найзручніше це робити за допомогою двох вилок).

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Окремо змішайте вершки або кокосове молоко, яйце і ваніль. Поступово додайте в суміш борошно і перемішуйте. Додайте всі ягоди і сухі фрукти.

Викладіть масу на поверхню, присипану борошном, і сформуйте кулю. Додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно тверде.

Далі перекладаємо тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте його на 8 трикутників і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Викладіть трикутнички на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змастіть вершками або кокосовим молоком і посипте цукром.

Випікати потрібно 20-25 хвилин при температурі 200С.

Прикрасьте на свій смак. Ектор радить запивати печенюхи чаєм або молоком - так буде ще смачніше.

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Продовжую показувати для вас найпростіші та найсмачніші рецепти. Сьогодні "Британські вешкові булочки Скони" – такі печенюхи з ягодами, родзинками та журавлиною. Найкраще готувати з дітьми або з коханими, під акомпанемент улюбленого фільму або серії МастерШеф. Заповнюйте анкету (лінк у шапці профілю) отримайте безкоштовно доставку тістечок "Київські" до вас додому (по всі Україні) та безкоштовний онлайн майстер-клас зі мною 31 травня в Zoom! Рецепт: Вершкові булочки з вишнею, родзинками та журавлиною. Інгредієнти: • 250 грам борошна • 100 грам цукру • ½ ч.л. солі • 2 ½ ч.л. розпушувачу • 115 грам замороженого вершкового масла натертого • 1 велике яйце • 120 мл жирних вершків або кокосового молока • 1 ½ ч.л. ванілі • 1 ½ стакани замороженої вишні, родзинок та журавлини (можна замінити на будь які інші ягоди та сухі фрукти) • Для декору – цукрова пудра, свіжі ягоди Спосіб приготування: • Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте натерте вершкове масло двома виделками • Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль та поступово додавайте до суміші борошна, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухі фрукти. • Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно затверде • Викладіть на пергамент у форму 20 см, зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин. • Викладіть на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками чи кокосоввим молоком та посипте цукром • Випікайте 20-25 хвилин при 200С, прикрасьте за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком! Приємного апетиту! ;)

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