Суддя українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом неймовірно смачного печива

Так, на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив покрокову інструкцію, як приготувати "британські вершкові булочки Скони" – дуже смачне печиво з вишнею, родзинками і журавлиною, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути всі фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Нам знадобляться такі інгредієнти:

250 грам борошна

100 грам цукру

0,5 ч. л. солі

2,5 ч. л. розпушувача

115 грам замороженого вершкового масла натертого

1 велике яйце

120 мл жирних вершків або кокосового молока

1,5 ч. л. ванілі

1,5 склянки замороженої вишні, родзинок і журавлини (можна замінити на будь-які інші ягоди і сухофрукти)

Для декору: цукрова пудра, свіжі ягоди

Спочатку змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло (найзручніше це робити за допомогою двох вилок).

Окремо змішайте вершки або кокосове молоко, яйце і ваніль. Поступово додайте в суміш борошно і перемішуйте. Додайте всі ягоди і сухі фрукти.

Викладіть масу на поверхню, присипану борошном, і сформуйте кулю. Додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно тверде.

Далі перекладаємо тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте його на 8 трикутників і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Викладіть трикутнички на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змастіть вершками або кокосовим молоком і посипте цукром.

Випікати потрібно 20-25 хвилин при температурі 200С.

Прикрасьте на свій смак. Ектор радить запивати печенюхи чаєм або молоком - так буде ще смачніше.

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