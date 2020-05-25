Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко удивил рецептом "пухленьких" оладий - аж слюнки текут
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар решил побаловать себя оладушками "родом из детства", а заодно поделиться рецептом с пользователями в Инстаграм.
"Я захотел оладий. Мягких, пухленьких, с клубничным вареньем. Таких, как в детстве. Не знаю, что со мной произошло, но я ударился в сантименты. Хочется держать образ грубого мужика, но зато я делаю варенье и жарю хорошенькие оладьи. Наверное, то дождь так нервы ломает. Оладьи, кстати, классные вышли. Даже вкуснее, чем в детстве (извини, мама)", - разоткровенничался Клопотенко.
Шеф-повар рассказал пошагово, как он готовил этот простой, но такой любимый украинцами десерт.
⠀
"Смешал кефир (300 мл) с яйцом, добавил щепотку соли, столовую ложку сахара и соды (0,5 ч.л.). Перемешал. Насыпал 200г муки. Опять перемешал. Накрыл сверху тесто и отставил на 20-25 минут, чтобы оно заполнилось пузырьками. Так оладьи выйдут толстенькими. Пока все ингредиенты теста знакомились друг с другом, я сварил клубничное варенье. Здесь мое кухонное эго взбунтовалось, и я добавил базилик. Как я делал: клубнику (1кг) засыпал сахаром (500г), довел до кипения и держал 5-10 минут на среднем огне. Добавил 20г свежего базилика и еще немного все поварив (1-2 минуты). Оладьи обжарил по минуте с каждой стороны".
Больную раком Заворотнюк забрали из больницы: что произошло, «врачи предупреждали о…»
Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь
Пользователи кинулись благодарить Евгения за рецепт:
"Я была удивлена, когда увидела на оладушке базилик! Казалось бы, что может быть необычнее? А нет, может)"
"Гарний рецепт на кефірі 👍👍"
"Це наче картина👏"
"Вже хочу 😍"
"Смакота обожнюю оладки з полуничним варенням😮😍❤️"
Ранее Клопотенко научил украинцев правильно запекать сочную курочку с картошкой. По словам кулинара, все дело в специях. Он посоветовал добавить к курице копченую паприку, гималайскую соль (можно и с прованскими травами), смесь перцев, а также французские или итальянские травы.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из макарон: "Главное добавить..."
Также Politeka писала, что легендарный повар раскрыл секрет, как приготовить идеальные домашние чипсы.