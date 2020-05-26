Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты приготовления пирога из песочного теста 

По словам повара, рецепт открытого пирога "Киш Лорен" известен человечеству с XIV века, пишет Politeka.net. Это французское культовое блюдо, в которое влюбляется каждый, кто хоть раз попробует этот нежный вкус. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Для начала подготовим все ингредиенты: 

ТЕСТО

Мука 150 гр;

Популярные статьи сейчас

Роскошная Надежда Мейхер без белья показала, чем соблазняет мужчин: "Бомба"

Экс-жену Богомолова спасают врачи, Андрей Малахов раскрыл детали: «Она не смогла…»

В сети раскрыли тайный роман "любовника" Лорак Эмина Агаларова и Полины Гагариной: "Близость пьянит"

Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
Показать еще

мягкое сливочное масло 100 гр;

желтки 1 шт;

вода;

соль по вкусу. 

КРЕМ "ПРИЗ"

яйца 5 шт;

сливки 600 гр;

молоко 250 гр;

мускатный орех;

соль, перец по вкусу. 

Муку нужно смешать с яичным желтком и солью, далее добавить сливочное масло, размять.  Добавить немного воды, замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Поставить в холодильник на 1 час. Раскатать толщиной 4-5 мм, выложить в форму и выпечь - слепое выпекание при 180 градусах 20 минут. 

Крем "Приз": яйца смешать со сливками и молоком, добавить мускатный орех, соль и перец. 

Как отмечает Эктор, масло перед тем, как положить в муку, следует порезать на кубики. Для песочного теста нужно аккуратно разминать его пальцами. 

Для идеального пирога не стоит сильно мять тесто, а лишь слегка прижимать. После того, как тесто отдохнуло в холодильнике - внутри оно должно быть будто разрывающимся. 

Стоит отметить, что для начинки используются разные ингредиенты. Так, для самого классического "Киша Лорена" используется обжаренный бекон, а сверху наливается крем "Приз" и посыпается сыром "Пармезан". Одним словом: "Пальчики оближешь". 

При этом тарталетки, которые формируются из теста, не должны быть переполненными, ведь тесто еще поднимается в духовке. 

Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»