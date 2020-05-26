Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты приготовления пирога из песочного теста
По словам повара, рецепт открытого пирога "Киш Лорен" известен человечеству с XIV века, пишет Politeka.net. Это французское культовое блюдо, в которое влюбляется каждый, кто хоть раз попробует этот нежный вкус. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Для начала подготовим все ингредиенты:
ТЕСТО
Мука 150 гр;
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мягкое сливочное масло 100 гр;
желтки 1 шт;
вода;
соль по вкусу.
КРЕМ "ПРИЗ"
яйца 5 шт;
сливки 600 гр;
молоко 250 гр;
мускатный орех;
соль, перец по вкусу.
Муку нужно смешать с яичным желтком и солью, далее добавить сливочное масло, размять. Добавить немного воды, замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Поставить в холодильник на 1 час. Раскатать толщиной 4-5 мм, выложить в форму и выпечь - слепое выпекание при 180 градусах 20 минут.
Крем "Приз": яйца смешать со сливками и молоком, добавить мускатный орех, соль и перец.
Как отмечает Эктор, масло перед тем, как положить в муку, следует порезать на кубики. Для песочного теста нужно аккуратно разминать его пальцами.
Для идеального пирога не стоит сильно мять тесто, а лишь слегка прижимать. После того, как тесто отдохнуло в холодильнике - внутри оно должно быть будто разрывающимся.
Стоит отметить, что для начинки используются разные ингредиенты. Так, для самого классического "Киша Лорена" используется обжаренный бекон, а сверху наливается крем "Приз" и посыпается сыром "Пармезан". Одним словом: "Пальчики оближешь".
При этом тарталетки, которые формируются из теста, не должны быть переполненными, ведь тесто еще поднимается в духовке.
Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь
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