Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты приготовления пирога из песочного теста

По словам повара, рецепт открытого пирога "Киш Лорен" известен человечеству с XIV века, пишет Politeka.net. Это французское культовое блюдо, в которое влюбляется каждый, кто хоть раз попробует этот нежный вкус. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Для начала подготовим все ингредиенты:

ТЕСТО

Мука 150 гр;

мягкое сливочное масло 100 гр;

желтки 1 шт;

вода;

соль по вкусу.

КРЕМ "ПРИЗ"

яйца 5 шт;

сливки 600 гр;

молоко 250 гр;

мускатный орех;

соль, перец по вкусу.

Муку нужно смешать с яичным желтком и солью, далее добавить сливочное масло, размять. Добавить немного воды, замесить тесто и завернуть его в пищевую пленку. Поставить в холодильник на 1 час. Раскатать толщиной 4-5 мм, выложить в форму и выпечь - слепое выпекание при 180 градусах 20 минут.

Крем "Приз": яйца смешать со сливками и молоком, добавить мускатный орех, соль и перец.

Как отмечает Эктор, масло перед тем, как положить в муку, следует порезать на кубики. Для песочного теста нужно аккуратно разминать его пальцами.

Для идеального пирога не стоит сильно мять тесто, а лишь слегка прижимать. После того, как тесто отдохнуло в холодильнике - внутри оно должно быть будто разрывающимся.

Стоит отметить, что для начинки используются разные ингредиенты. Так, для самого классического "Киша Лорена" используется обжаренный бекон, а сверху наливается крем "Приз" и посыпается сыром "Пармезан". Одним словом: "Пальчики оближешь".

При этом тарталетки, которые формируются из теста, не должны быть переполненными, ведь тесто еще поднимается в духовке.

Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

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