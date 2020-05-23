Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл восхитительный рецепт пасты с курицей, которая отменно подойдет для ужина
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар рассказал и показал в своем микроблоге в Инстаграм, как вкусно и быстро накормить домочадцев.
"У вас есть дома курица и паста? Поэтому готовим прямо сейчас с вами "Фузилли с курицей а ля Провансаль", - поделился Эктор.
Для блюда потребуются такие ингредиенты (все овощи нарезать небольшими кубиками, кроме шампиньонов):
• 200 грамм томатов
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• 100 грамм белого лука
• 100 грамм болгарского перца
• 50 грамм зеленого лука
• 200 грамм шампиньонов нарезанных пластинами
• 700 грамм курятины (бедра без кожи и кости)
• 1 ст.л. оливкового масла
• соль перец по вкусу
• ½ ч.л. орегано (сухого или свежего)
• ½ ч.л. чабреца (сухого или свежего)
• 1 зубчик чеснока мелко нарезанного
• 500 грамм фузилли пасты (или другой)
• пармезан для украшения
• 250 мл любого бульона
• 1 ч.л. томатной пасты
• 1 ч.л. каперсов
Способ приготовления:
1.Замаринуйте куриные бедра с солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой стороны), но не готовьте полностью.
2. Выложите курицу отдельно, в той же сковороде обжарьте все овощи, кроме грибов 5 минут, затем добавьте грибы, все специи и травы.
3. Нарежьте курицу на полоски, добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут, добавьте специи (по вкусу) и курицу.
4. Готовьте на среднем огне 8 минут, закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.
5. Сварите пасту до готовности альденте, слейте воду, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, соус сверху, украсьте пармезаном и зеленью.
Украинцы одобрили рецепт в комментариях, правда некоторые посетовали на слишком больше количество ингредиентов.
"Всегда это готовлю) Быстро полезно и вкусно)"
"Ооо,ужин будет отменный!!!!"
"Обожнюю пасту з томатами,травами...Може бути ще трохи оливок👌або хорошого сиру🙌"
"Обожаю такие "найпростiшi"рецепты с ингредиентами на три страницы 😁"
"Главное добавить голод"
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