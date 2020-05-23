Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл восхитительный рецепт пасты с курицей, которая отменно подойдет для ужина

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар рассказал и показал в своем микроблоге в Инстаграм, как вкусно и быстро накормить домочадцев.

"У вас есть дома курица и паста? Поэтому готовим прямо сейчас с вами "Фузилли с курицей а ля Провансаль", - поделился Эктор.

Для блюда потребуются такие ингредиенты (все овощи нарезать небольшими кубиками, кроме шампиньонов):

• 200 грамм томатов

• 100 грамм белого лука

• 100 грамм болгарского перца

• 50 грамм зеленого лука

• 200 грамм шампиньонов нарезанных пластинами

• 700 грамм курятины (бедра без кожи и кости)

• 1 ст.л. оливкового масла

• соль перец по вкусу

• ½ ч.л. орегано (сухого или свежего)

• ½ ч.л. чабреца (сухого или свежего)

• 1 зубчик чеснока мелко нарезанного

• 500 грамм фузилли пасты (или другой)

• пармезан для украшения

• 250 мл любого бульона

• 1 ч.л. томатной пасты

• 1 ч.л. каперсов

Способ приготовления:

1.Замаринуйте куриные бедра с солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой стороны), но не готовьте полностью.

2. Выложите курицу отдельно, в той же сковороде обжарьте все овощи, кроме грибов 5 минут, затем добавьте грибы, все специи и травы.

3. Нарежьте курицу на полоски, добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут, добавьте специи (по вкусу) и курицу.

4. Готовьте на среднем огне 8 минут, закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.

5. Сварите пасту до готовности альденте, слейте воду, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, соус сверху, украсьте пармезаном и зеленью.

Украинцы одобрили рецепт в комментариях, правда некоторые посетовали на слишком больше количество ингредиентов.

"Всегда это готовлю) Быстро полезно и вкусно)"

"Ооо,ужин будет отменный!!!!"

"Обожнюю пасту з томатами,травами...Може бути ще трохи оливок👌або хорошого сиру🙌"

"Обожаю такие "найпростiшi"рецепты с ингредиентами на три страницы 😁"

"Главное добавить голод"

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