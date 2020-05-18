Влад Яма намекнул украинцам на предстоящий запуск нового сезона популярного шоу «Танці з зірками»

Известный хореограф полюбился многим именно после своего участия как конкурсанта, а позже и как члена жюри в популярном танцевальном шоу. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист намекнул на запуск нового сезона проекта и предложил рассказать, кого из звезд люди хотели бы видеть среди участников.

«Вы тоже видите свет в конце тоннеля? Тогда кликните на фото дважды, и в комментах, пожалуйста, напишите кого из селебритиз хотите видеть в новом сезоне «Танцев со Звёздами»?», - написал Яма.

Украинцы тут же принялись комментировать пост и писать о своих кандидатах. Среди названных имен особенно часто упоминались Тина Кароль и Настя Каменских.

«Настю Каменских, Тину Кароль, Дан Балан и Потап», «Регина Тодоренко, Даша Петрожицкая, Настя Каменских, Позитив», «Кого-то с украинских актеров: Милу Сивацкую, Кирилла Дыцевича, Анну Кошмал кого-то из них», «Сергея Притулу и Юлию Санину», «Кошевого и Баклана», - предлагают украинцы.

До этого мы писали, что Наталья Могилевская показала зажигательный танец Влада Ямы, Екатерины Кухар и 90-летнего Григория Чапкиса. Звезда напомнила украинцам о таланте легендарного танцора, которому в феврале этого года исполнилось 90 лет. Так, Могилевская опубликовала в своем Инстаграм видео с выступлением членов жюри шоу «Танці з зірками».

На кадрах под зажигательную песню танцуют сначала члены жюри, среди которых Влад Яма и Екатерина Кухар. При этом Кухар выглядит очень эффектно в коротком белом платье, которое позволяет ей продемонстрировать свои стройные ножки.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" показала божественное тело во всевозможных позах.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танцев со звездами" показала свои красоты в топе из веревочек.

Также Politeka писала, что знойная Кухар не сдержалась и зажгла в компании виртуозного Влада Ямы.