Дамы и Господа, Григорию Чапкису 90 лет! Случайно обнаружила это видео в ленте у @zagoruikovitalii. Мне не удалось в этом году попасть на юбилей Григория Чапкиса, но я хочу выразить свое восхищение! И как же невероятно снова хочется вернуться в мир танца, красоты и музыки. Хочется прожить в нем всю жизнь, как это удается Вам, Григорий @gregory_chapkis. Привет всем моим коллегам! Это потрясающее видео ко Дню танца в Украине, который был недавно. #григорийчаркис #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #танціззірками #танцысозвездами #love #dance #music