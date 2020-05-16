Вот это да!

Наталья Могилевская показала зажигательный танец Влада Ямы, Екатерины Кухар и 90-летнего Григория Чапкиса

Звезда напомнила украинцам о таланте легендарного танцора, которому в феврале этого года исполнилось 90 лет. Так, Могилевская опубликовала в своем Инстаграм видео с выступлением членов жюри шоу «Танці з зірками», пишет Politeka.net.

На кадрах под зажигательную песню танцуют сначала члены жюри, среди которых Влад Яма и Екатерина Кухар. При этом Кухар выглядит очень эффектно в коротком белом платье, которое позволяет ей продемонстрировать свои стройные ножки.

Отдельно от остальных на танцпол выходит Григорий Чапкис. Несмотря на свой преклонный возраст, хореограф не упускает шанса продемонстрировать зрителям свои впечатляющие движения.

«Мне не удалось в этом году попасть на юбилей Григория Чапкиса, но я хочу выразить свое восхищение! И как же невероятно снова хочется вернуться в мир танца, красоты и музыки. Хочется прожить в нем всю жизнь, как это удается Вам, Григорий», - подписала кадры Могилевская.

Украинцы успели отреагировать на ее пост.

«Дай бог каждому так танцевать и быть активным в 90!», «Это невероятно!!», «Нет слов!! Брависсимо», «Круто выглядит», «Звезда, нет слов!!», «Выдающийся жеребец!», - комментируют пользователи выступление Чапкиса.

Напомним, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте: «О да, свобода».

Как сообщала Politeka, Могилевская на карантине изменилась до неузнаваемости и напугала новой внешностью: «Ужас, откуда…».

Также Politeka писала, что дерзкая Могилевская зажгла на сцене, выставив напоказ все свои прелести.