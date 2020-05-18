Влад Яма натякнув українцям на майбутній запуск нового сезону популярного шоу «Танці з зірками»

Відомий хореограф полюбився багатьом саме після своєї участі як конкурсанта, а пізніше і як члена журі у популярному танцювальному шоу. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист натякнув на запуск нового сезону проекту і запропонував розповісти, кого з зірок люди хотіли б бачити серед учасників.

«Ви теж бачите світло в кінці тунелю? Тоді клікніть на фото двічі, і в коментах, будь ласка, напишіть кого з селебрітіз хочете бачити у новому сезоні «Танців з Зірками»?», - написав Яма.

Українці тут же взялися коментувати пост і писати про своїх кандидатів. Серед названих імен особливо часто згадувалися Тіна Кароль і Настя Каменських.

«Настю Каменських, Тіна Кароль, Дан Балан і Потап», «Регіна Тодоренко, Даша Петрожицкая, Настя Каменських, Позитив», «Когось з українських акторів: Мілу Сивацкую, Кирила Дицевича, Анна Кошмал когось із них», «Сергія Притулу та Юлію Саніну», «Кошового і Баклана», - пропонують українці.

До цього ми писали, що Наталя Могилевська показала запальний танець Влада Ями, Катерини Кухар і 90-річного Григорія Чапкіса. Зірка нагадала українцям про талант легендарного танцюриста, якому в лютому цього року виповнилося 90 років. Так, Могилевська опублікувала у своєму Instagram відео з виступом членів журі шоу «Танці з зірками».

На кадрах під запальну пісню танцюють спочатку члени журі, серед яких Влад Яма і Катерина Кухар. При цьому Кухар виглядає дуже ефектно в короткій білій сукні, яке дозволяє їй продемонструвати свої стрункі ніжки.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" показала божественне тіло у всіляких позах.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала свої принади в топі з мотузочок.

Також Politeka писала, що спекотна Кухар не стрималася і запалила в компанії віртуозного Влада Ями.